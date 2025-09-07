Detención de 14 implicados en huachicol refuerza combate a corrupción e impunidad en México: Seguridad

El Gabinete de Seguridad reitera su compromiso de desmantelar redes de corrupción en todo el país.

El Gobierno de México reforzó su estrategia contra la corrupción y la impunidad con la detención de 14 personas vinculadas al mercado ilícito de combustible, entre ellas empresarios, marinos en activo y en retiro, así como exfuncionarios de Aduanas.

De acuerdo con un comunicado conjunto, en el operativo participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones que destacaron la coordinación interinstitucional como clave en este resultado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la acción deriva de meses de investigación e inteligencia tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico en marzo pasado. Estos trabajos permitieron identificar una red criminal que utilizaba documentación apócrifa y que involucraba a empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

La operación, ejecutada en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, permitió cumplir órdenes judiciales contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas. Asimismo, se logró el aseguramiento de cuentas bancarias, propiedades y vehículos, así como la incorporación de 20 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“El combate frontal a la corrupción y la impunidad es un principio irrenunciable de esta administración”, subrayó García Harfuch, quien añadió que las instituciones continuarán colaborando de forma plena y transparente para garantizar el debido proceso.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, sostuvo que “en la Marina no hay espacio para la impunidad” y afirmó que se fortalecen los mecanismos de control interno para preservar los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo que caracterizan a la institución.

Las dependencias de seguridad y justicia trabajan en conjunto para combatir la corrupción y la impunidad. ı Foto: SSPC, Semar y FGR

En tanto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó que estas investigaciones se originaron en una denuncia presentada hace dos años por la Secretaría de Marina, la cual permitió iniciar procesos legales contra quienes “han traicionado la confianza del Estado mexicano”.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de corrupción que afectan al país y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

Transcripción de la intervención del titular de la SSPC, Omar García Harfuch

Muy buenos días.

Gracias a los medios de comunicación de que nos acompañan.

Saludo con respeto al Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina.

Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

Primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación, y aprovecho también, para destacar la labor importante que desempeñó el Almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de esta honorable institución.

En el marco de las acciones permanentes del Gobierno de México para combatir la corrupción y la impunidad instruidas por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, vamos a informar los resultados de una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que llevó a la detención, hasta el momento, de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos.

El pasado mes de marzo, informamos un operativo realizado en coordinación, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad, para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos.

En dicho evento, se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron dos cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además se aseguraron 10 millones de litros de diésel.

Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades.

Gracias a ello se identificó la logística de esta estructura criminal, basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.

A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades.

Con la información obtenida tras meses de trabajo de gabinete y campo se integraron carpetas de investigación, con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes.

Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco ex funcionarios de Aduanas, identificados como:

Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Anatalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

Quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos.

Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades.

Cabe mencionar que con el fin de desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que contribuyó a identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas.

Dichas acciones hicieron posible la ejecución de órdenes de aprehensión, además, se integró a 20 objetivos en la Lista de Personas Bloqueadas: personas físicas y morales relacionadas directamente con la red criminal.

Es importante señalar que es una investigación en proceso y las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados en este delito.

Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad.

Nuevamente, nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina y nuestro reconocimiento al Almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina.

Con estas acciones las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteran que no hay consideraciones a malas prácticas ni a actividades ilícitas que mermen el desarrollo nacional o afecten los intereses del Estado Mexicano.

Muchas gracias.

