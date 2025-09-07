Llega a México connacional deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur

Luego de haber sido deportado de manera unilateral a Sudán del Sur por parte del gobierno de Estados Unidos en mayo pasado, el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez llegó este domingo a la Ciudad de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El connacional, quien recibió la asistencia y protección consular, fue recibido por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la capital mexicana, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

La Cancillería precisó que Muñoz Gutiérrez arribó a la terminal aérea procedente de Juba, capital de Sudán del Sur, donde permaneció desde el 20 de mayo cuando Estados Unidos lo deportó a ese país y no a México, aun cuando había terminado una sentencia de 25 años.

TE RECOMENDAMOS: Visita 9 estados este fin de semana Sheinbaum reúne a más de 132 mil personas en primera parte de gira de rendición de cuentas

Añadió que el 5 de septiembre, el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, se trasladó a esa ciudad para personalmente recibirle e iniciar su repatriación hacia México.

Jesús Muñoz Gutiérrez, un migrante mexicano deportado hace meses por Estados Unidos a Sudán del Sur es repatriado a su país de origen en el Aeropuerto de Yuba, en Sudán del Sur. ı Foto: The Associated Press

Durante esos meses, la embajada en coordinación con las direcciones de Protección Consular y de África y Medio Oriente, mantuvo comunicación al más alto nivel con Sudán del Sur para asegurar que Muñoz Gutiérrez estuviera bien, en buen estado de salud y dar seguimiento a su proceso migratorio.

En este plazo, agregó la dependencia, se mantuvo comunicación con su familia para actualizarles sobre las gestiones que se estaban realizando para su retorno seguro a México.

Personal consular de la embajada en Etiopía y del consulado en Frankfurt acompañaron a Jesús Muñoz durante su repatriación, hasta la recepción por Vanessa Calvo.

La SRE reiteró que para el Gobierno de México la protección consular de las y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio y el lugar del mundo en el que se encuentren, es la más alta prioridad de su política exterior.

En julio, el gobierno de Sudán del Sur confirmó el arribo de ocho personas deportadas de Estados Unidos, entre ellas Jesús Muñoz, quien se encontraba detenido en una base militar estadounidense en Yibuti desde mayo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país informó, en un comunicado, que los hombres deportados llegaron al Aeropuerto Internacional de Yuba el pasado 5 de julio bajo los procedimientos estándar de repatriación facilitados por las autoridades estadounidenses.

“La decisión de recibir a los deportados refleja el compromiso de la República de Sudán del Sur con la cooperación internacional y la responsabilidad humanitaria”, agregó la dependencia.

Jesús Muñoz Gutiérrez, quien fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 12 de mayo pasado, y fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua.

Jesús Muñoz Gutiérrez es el mexicano deportado a Sudán del Sur. ı Foto: Reuters / DHS

De acuerdo con el director interino de ICE, Todd Lyons, el 21 de mayo pasado, ninguno de los países de origen de las personas deportadas, incluido México, aceptó recibirlas, por lo cual se determinó trasladarlos al país africano.

“Estamos expulsando a estos criminales convictos de territorio estadounidense para que jamás puedan volver a lastimar a una víctima estadounidense. Es absurdo que un juez activista intente obligar a Estados Unidos a repatriar a estos monstruos singularmente bárbaros que representan una amenaza clara y presente para la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo, por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad nacional, Tricia McLaughlin.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr