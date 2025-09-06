Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por Estados Unidos

Jesús Muñoz Gutiérrez, un migrante mexicano deportado hace meses por Estados Unidos a Sudán del Sur es repatriado a su país de origen en el Aeropuerto de Yuba, en Sudán del Sur.

Sudán del Sur informó este sábado que trasladó a México a Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que había sido deportado por Estados Unidos en julio, según comunicados oficiales citados por agencias internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, la entrega se llevó a cabo con la participación del embajador designado de México en ese país, Alejandro Estivill, quien arribó a la capital Yuba el viernes. La repatriación contó además con la colaboración de la Embajada de México en Etiopía, precisó la agencia Associated Press.

La Embajada de Etiopía en México. ı Foto: SRE

Las autoridades sursudanesas señalaron que México otorgó garantías de que Gutiérrez no sería sometido a tortura, trato inhumano ni a un enjuiciamiento injusto tras su llegada. Asimismo, aseguraron que el proceso se realizó en conformidad con el derecho internacional, acuerdos bilaterales y protocolos diplomáticos.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Gutiérrez tenía una condena por asesinato en segundo grado y había sido sentenciado a cadena perpetua. No obstante, no se aclaró si él ni los otros migrantes en su misma situación contaron con acceso a representación legal durante el proceso de deportación, indicó AP.

Mexicanos deportados de Estados Unidos, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial.

De esta forma, Gutiérrez formaba parte de un grupo de ocho personas que fueron trasladadas desde Estados Unidos a Sudán del Sur y mantenidas bajo custodia en ese país africano. Juba indicó que mantiene conversaciones con socios internacionales para gestionar el retorno seguro y humano de otros seis nacionales de terceros países que permanecen en su territorio tras ser deportados desde Estados Unidos.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han criticado la política impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, que consiste en enviar migrantes a naciones distintas a las de su origen. Argumentan que dicha práctica vulnera el derecho internacional y las garantías básicas de los migrantes.

Donald Trump, presidente de EU, ha impulsado deportaciones masivas. ı Foto: Especial

Las deportaciones han enfrentado litigios en tribunales estadounidenses. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó en junio el reinicio de expulsiones rápidas hacia países considerados seguros aunque no sean los de procedencia de los migrantes.

Otros países africanos que han recibido deportados de Estados Unidos son Uganda, Esuatini y Ruanda. En julio, Esuatini aceptó a cinco hombres con antecedentes penales, mientras que Ruanda notificó la llegada de siete personas a mediados de agosto.

Con información de Reuters y Associated Press.

