Nunca hay que pelearnos con EU, nos coordinamos pero no nos subordinamos: Sheinbaum

A su paso por el norte del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México trabaja en la solución de las diferencias que han emergido con Estados Unidos y recalcó que el ánimo no habrá de ser de pelea, sino de coordinarse sin que ello implique subordinación.

“Estamos resolviendo todos los problemas. Siempre pensamos: cabeza fría, nunca hay que pelearnos, siempre hay que buscar las mejores condiciones para nuestro país, no generar conflictos, pero tener algo muy claro, que eso lo llevamos en el corazón y en la mente y en nuestra historia: negociamos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos” , dijo.

En el marco de su gira por el país para presentar un balance de su gobierno y acciones en cada entidad, la mandataria visitó el estado de Tamaulipas, en donde destacó las obras de tecnificación del riego y la construcción del acueducto Guadalupe Victoria.

“La tecnificación agrícola, la tecnificación del agua es muy importante, porque ayuda a aumentar la productividad: cuando se usa menos agua, se usa adecuadamente, aumenta la producción; pero, al mismo tiempo, nos permite ahorrar agua para poderla utilizar para la ciudad. Entonces, son dos distritos de riego: el 025 y el 026. En total, es una inversión en agua de más de 9 mil millones de pesos durante el sexenio para Tamaulipas”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum mantiene prioridad en sectores más vulnerables

En cuanto al balance de su gobierno, la mandataria enfatizó que se mantienen los principio de priorizar la atención a los grupos más vulnerables para que haya un beneficio a todo el país.

“Nosotros no llegamos a administrar, a quedarnos 6 años nada más en el poder siendo beneficiados por la fama, y menos por los recursos públicos. Nosotros tenemos principios y tenemos causas” , dijo.

Mujeres reciben en Tamaulipas a la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Américo Villarreal agradece respaldo de Sheinbaum

En su turno, el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a la Presidenta por las acciones implementadas y el respaldo para la puesta en marcha de programas estatales.

En otro punto, comentó que el próximo 30 de septiembre se llevará a cabo una renovación del Poder Judicial local.

“Quiero decirle, Presidenta, que el próximo 30 de septiembre aquí, en Tamaulipas, se llevará a cabo un acto similar con la renovación de la totalidad del Poder Judicial, que está consciente que su legitimidad proviene de la voluntad popular a la cual se compromete servir y rendir cuentas”, dijo.

