PAN reconoce avances en gobierno de CSP; ‘ni todo es tragedia, ni todo es maravilla’, dice

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reconoció que en el primer informe de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum hay datos ciertos y alentadores, aunque en otros rubros podrían ser falsos, por lo cual “ni todo es una tragedia, ni todo es una maravilla”.

Dijo, en un comunicado, que Acción Nacional reconocerá todo aquello que en verdad se traduzca en buenos resultados para las familias mexicanas, no obstante, también acusó que se continuará denunciando la manipulación y el maquillaje de cifras.

“Quienes integramos el PAN por supuesto que reconocemos cuando algo se hace bien, y lo decimos con estas mismas palabras: si hay avances, hay que reconocerlos, lo que no se vale es que este gobierno pretenda hacernos creer que todo está de maravilla, cuando todos sabemos que no es así”, enfatizó.

Citó algunos ejemplos al desmentir lo relativo a los presuntos avances en salud, evidenciando que, en la actualidad, 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a esos servicios (24.4 millones de personas más sin acceso a la salud en comparación con 2018).

Además, expuso, entre enero y abril de 2025, el porcentaje de recetas completas surtidas en unidades urbanas del Sistema Nacional de Salud vino a la baja a 66.1 por ciento.

En lo referente a la seguridad pública, Romero Herrera lamentó la distorsión y maquillaje de cifras, especialmente de homicidio doloso donde, apuntó, que presumiblemente se están cambiando por otros delitos para aparentar su disminución.

Entre 2018 y 2024 las víctimas de delitos contra la vida e integridad corporal crecieron 103 por ciento, las de homicidios culposos aumentaron 11 por ciento y en los primeros 10 meses de la actual administración, un promedio de 40 personas al día desaparecieron sin ser localizadas, la cifra más alta de la historia reciente.

Sin embargo, expresó el líder panista, según el gobierno “estamos en un país más seguro… que no pretendan insultar nuestra inteligencia, olvidando el dolor de miles de familias que han perdido a un ser querido”.

Refirió que en el pasado informe de gobierno hubo menciones en términos de crecimiento económico, inversión pública, generación de empleos, pobreza, educación, y otros, cuyos datos están inexactos o erróneos.

Jorge Romero consideró que aún es tiempo para dar un acertado y necesario golpe de timón para sacar a nuestro país adelante y que las familias mexicanas puedan tener una mejora palpable en sus condiciones de vida.

“Nada es ni será más importante para nosotras y nosotros que hacer que a las familias mexicanas les vaya bien, las y los mexicanos exigen más resultados. Nunca será nuestro adversario quien quiera lo mejor para nuestro país, por ello, reiteramos nuestro llamado a corregir el rumbo; seguiremos en total disposición para, a pesar de nuestras diferencias, trabajar por y para México”, finalizó.

