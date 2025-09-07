Universitaria increpa a Fernández Noroña; señala incongruencia por discurso de austeridad

Durante el evento Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68’, organizado por el Senado de la República, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue increpado por una estudiante universitaria que lo acusó de actitudes misóginas y por la falta de congruencia entre su discurso de austeridad y su estilo de vida.

Victoria Montes de Oca Castañeda, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), tomó la palabra para lanzar un reclamo: “No sé dónde queda lo que ahorita está tocando del tema de la mujer, del respeto y la equidad, si usted es el primero que es misógino y machista (…) no sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez: ‘tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes’”.

Ante la acusación, Fernández Noroña pidió a la joven que citara la fuente de esa declaración: “Nada más, compañera, no te estoy faltando al respeto, sólo te voy a pedir una cosa: que por favor cite de dónde saca esa frase que dice que yo dije, me parece que es algo correcto”, respondió el legislador.

La estudiante replicó que sus palabras habían sido difundidas en diversos medios de comunicación. “Salió en todas las noticias, si usted lo dijo. Por eso ahorita se lo estoy citando. Mi pregunta es: ¿dónde queda su congruencia?”, insistió.

Montes de Oca también lo cuestionó por la compra de una vivienda con valor de 12 millones de pesos , la cual, afirmó, contradice el principio de austeridad promovido por Morena y por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo que me cuestiono es dónde queda lo que tanto habla su partido de la austeridad, porque simplemente no puede venir a decir eso si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con incongruencias”, sostuvo ante el auditorio.

“Yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene de la casa que acaba de comprar (…) lo que me cuestiono es dónde queda lo que tanto habla su partido de la austeridad, porque simplemente no puede venir a decir eso si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con incongruencias”, sostuvo.

👏🏽Vean nada más como una estudiante pone a Noroña en su lugar



Le recordó sus comentarios machistas hacia Lilly Téllez, cuestionó la supuesta "austeridad" de la 4T y lo confrontó por el escándalo de su casa de 12 MDP.



El senador se molesta y le pide que no le falte el respeto…

