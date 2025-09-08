¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2025?

Con hipótesis de un sismo con magnitud de 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; se activará la Alerta Sísmica en 14 mil 921 altavoces.

De acuerdo con el gobierno de México, la alerta del Simulacro Nacional se activará el 19 de septiembre del año en curso al medio día hora centro en:

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Estado de México

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Tlaxcala

Chiapas.

Las demás entidades desarrollarán su propio escenario de riesgos, que debe corresponder a sus “vulnerabilidades locales como lo son ciclones tropicales, incendios forestales, deslizamientos o emergencias químicas.” Puntualizó el gobierno de México en la publicación de la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, el gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil extendieron una invitación a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a registrar su participación en el segundo Simulacro Nacional antes del 18 de septiembre a las 11:59 horas en el Portal de Registro.

Con esto se espera “fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre”

Para poder conocer información actualizada puedes consultar las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La prevención es clave para reducir los riesgos de desastres. Participar en el 📢🚨 #SegundoSimulacroNacional2025 es una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades.



¡Inscríbete ahora! 👉 https://t.co/kbpEbLQncP#LaPrevencionEsNuestraFuerza@Claudiashein@GobiernoMX… pic.twitter.com/Gl8L75sfmZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 8, 2025

Por primera ocasión la alerta también será emitida por medio de mensajes enviados a más de 80 millones de celulares que se encuentran activos en México. Para recibir este mensaje únicamente se requiere contar con señal.

Con la intención de que los usuarios puedan generar una respuesta previsoria y ponerse a salvo; el texto que llegará a los dispositivos móviles contendrá el siguiente mensaje:

“ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO”.

¿Por qué se llevará a cabo este simulacro?

El 19 de septiembre se conmemoran cuatro décadas del sismo ocurrido en 1985, en el que un sismo de 8.1 en la escala de Richter y una duración de minuto y medio que dejó un saldo de seis y siete mil muertos reconocidos de manera oficial por el gobierno. De acuerdo con el Archivo General de la Nación: “la Comisión Económica para América Latina contabilizó 26 mil, mientras que las organizaciones de damnificados calcularon en 35 mil los muertos.” Este suceso dio origen al Sistema de Protección Civil (Sinaproc) y la brigada de rescate Topos Tlatelolco.