Magnitud 5.2

Alerta sísmica suspende momentáneamente presentación de curso de nuevos juzgadores

El movimiento tuvo como epicentro Pinotepa Nacional, Oaxaca; comenzó mientras se iniciaba la presentación del curso

Imagen ilustrativa de un sismógrafo.
Imagen ilustrativa de un sismógrafo. Foto: Adobe Stock
Por:
Tania Gómez

El sonido de la alerta sísmica en la Escuela Nacional de Formación Judicial generó la suspensión momentánea del primer Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025 para los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

La alerta sísmica se escuchó mientras se iniciaba la presentación del curso, y previo a que la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo comenzara a emitir su mensaje, con lo que la sala fue evacuada por los asistentes.

Información en desarrollo…

TE RECOMENDAMOS:
Se registra sismo en el estado de Oaxaca.
Sacude región costera

Se registra sismo magnitud 5.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca; no activó la alerta sísmica

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esto sabemos de la identidad de Abraham Jeremías Pérez Ramírez.
Por investigación contra huachicol

¿Quién era Abraham Jeremías Pérez, funcionario de la Semar que se suicidó?