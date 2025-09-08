Alerta sísmica suspende momentáneamente presentación de curso de nuevos juzgadores

El sonido de la alerta sísmica en la Escuela Nacional de Formación Judicial generó la suspensión momentánea del primer Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025 para los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

La alerta sísmica se escuchó mientras se iniciaba la presentación del curso, y previo a que la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo comenzara a emitir su mensaje, con lo que la sala fue evacuada por los asistentes.

Información en desarrollo…

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 1 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 08/09/25 16:33:21 Lat 16.35 Lon -98.05 Pf 10 km pic.twitter.com/FSLDZ9gMF3 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2025

LMCT