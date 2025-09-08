CSP: Se necesitaba investigar para detener en caso de huachicol fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este lunes 8 de septiembre del 2025.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este lunes que la demora de dos años para que la denuncia presentada por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, por huachicol fiscal derivara en detenciones, se haya debido a que dos familiares del exfuncionario estaban involucrados en tal red delictiva.

Ayer, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que 14 personas fueron detenidas por estar vinculados a una red de tráfico de combustible, entre los que se encuentra Manuel Roberto Farías Laguna,

familiar de Ojeda Durán y quien, se aseguró, denunció los hechos desde que lo identificó hace un par de años.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desde que se supo de este hecho se realizaron las investigaciones, las cuales eran necesarias para poder sostener las capturas que fueran necesarias.

-“¿Podemos descartar que esta lentitud, quizás, en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del secretario?”, se le preguntó.

“No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las indagatorias se robustecieron cuando se identificó un buque que llegó a Tampico, Tamaulipas, y que ingresó bajo el permiso temporal y ocultando que transportaba combustible, al falsificar su declaración para indicar que transportaba otra sustancia.

“Por eso se llama huachicol fiscal, porque no paga bien puestos diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llegue este buque, a la hora de hacer la investigación se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando sino que tiene diesel”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Al consultarle sobre la denuncia presentada por el panista Federico Döring contra Andrés Manuel López Beltrán por su presunta participación en este delito, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que será algo que habrá de atender la FGR.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR