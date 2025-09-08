Presupuesto 2026 será más restrictivo al PJ, prevé PAN

El senador Marko Cortés (PAN), el pasado 8 de abril, en el pleno del Senado de la República.

A unas horas de que se presente el Paquete Económico 2026, el senador del PAN Marko Cortés advirtió que será más restrictivo para los órganos electorales, al Poder Judicial (PJ) y en materia educativa, “y en lo que sea necesario” para que el Gobierno y Morena mantengan sus clientelas políticas.

En entrevista con La Razón, el exdirigente nacional blanquiazul confió también que en la Ley de Ingresos que corresponderá al Senado de la República analizar, no se contemplen nuevos impuestos para los mexicanos.

“Seguirán apretando a órganos electorales, seguirán apretando al Poder Judicial; ya de todos modos ya lo destruyeron. Van a seguir apretando seguramente en materia educativa, educación media, educación superior, aquello donde no les genera votos.

El Dato: El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar detalló que el nuevo presupuesto permitiría destinar más de un billón de pesos a los programas sociales.

“Ellos van a buscar apretar lo que sea necesario con tal de mantener sus clientelas electorales tranquilas; por lo pronto, mientras el dinero aguanta, porque el dinero se va a acabar”, sostuvo.

Adelantó que los panistas asumirán una posición clara respecto de “los cuentos chinos” que el Gobierno federal presentó en el Primer Informe de labores durante la revisión de la glosa con los diferentes secretarios de Estado.

Difirió en los resultados que dio a conocer la mandataria federal el 1 de septiembre pasado, ya que, señaló, aún persiste la violencia en varias regiones del país; además, señaló que la relación bilateral con Estados Unidos “es de una vergonzosa sumisión frente al gobierno de Donald Trump”.

Por otro lado, el senador michoacano anticipó a este diario que prepara algunas iniciativas, entre ellas en materia electoral que fortalezca la democracia y no como la que busca Morena de debilitarla. Se pronunció por reducir los plurinominales, pero que se cree la figura de primeras minorías.

“Que hagan plural las cámaras con una representación más cercana al voto popular, posiblemente con la creación de primeras minorías para la Cámara de Diputados y, de alguna forma, se pueden reducir los plurinominales, pero creando la figura de primeras minorías o mejores perdedores”, añadió.

Marko Cortés detalló que dicha propuesta consistiría en que quienes vayan a un distrito que no logren ganar, se conviertan de cada partido en los más competitivos, pero que tengan la posibilidad de acceder y buscando una integración más equilibrada, más proporcional al voto popular.

Expuso que otra iniciativa que presentará en el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado será en materia social relacionada con los adultos mayores, para que toda autoridad, sea federal, estatal o municipal, esté obligada a generar una fila especial con atención prioritaria.

Es decir, abundó, que “sin la necesidad de cita previa para efecto de que los que tienen cierta complejidad de sacarlas por teléfono, por Internet o bien no puedan estar mucho tiempo esperando por su propia condición de adultos mayores, se les atienda de manera pronta y expedita en una fila aparte”.

Marko Cortés acusó que el Gobierno federal de Morena “con una mano entrega dádivas y con la otra le quita la salud, seguridad y oportunidades de empleo a la gente. Y con su reforma electoral quieren debilitar y controlar la democracia. Por cierto —recordó— que desde el gobierno de Fox comenzaron los programas de adultos mayores”.

Advierte “lupa” y exige fondo contra aranceles

› Por Yulia Bonilla

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que pondrá lupa a la revisión del Paquete Económico que este lunes el Gobierno federal presentará, contexto en el cual se adelantó que se pedirá la creación de un fondo específico para contener el impacto de las imposiciones arancelarias que ha hecho Estados Unidos contra México.

El diputado Héctor Saúl Téllez comentó que el paquete habrá de estar sustentado en “la realidad que vive el país y no en cifras optimistas e impuestos ocultos”.

9.2 bdp se aprobaron para el ejercicio fiscal de 2025

“Revisaremos con lupa nuevas cargas arancelarias o regulatorias, como lo que se propone para incrementar impuestos aduaneros que terminan encareciendo canasta básica, vivienda y manufactura exportadora; el remedio no puede enfermar al consumidor y al empleo. También es el caso del IEPS a las bebidas endulzadas, que los recursos obtenidos realmente y sin engaños se destinen a salud”, dijo.

Al enfatizar el impacto de las tarifas aplicadas por Estados Unidos, sugirió que se deben trazar opciones para blindar a la economía mexicana.

Al recordar que en 2025 se incrementaron los aranceles al acero y aluminio y se restablecieron gravámenes, dijo que el Paquete 2026 debe incluir un Fondo de Mitigación Arancelaria, deducciones temporales y financiamiento preferente para cadenas metalmecánica, autopartes y agro. A esto agregó que podrían añadirse aumento de recursos a los estados y municipios.

Respecto a las proyecciones macroeconómicas, sostuvo que deben ser marcos que reflejen la realidad económica y no proyecciones subestimadas como el precio del barril de crudo mexicano.

“Proyectar un precio del crudo de 55.3 dólares por barril y crecimiento 1.5–2.5% son supuestos prudentes; pedimos plataforma petrolera conservadora con cero subestimaciones para no inflar ingresos que se manejen con total discrecionalidad. Hay que tomar en cuenta que hoy la mezcla mexicana se encuentra en 61.6 dólares por barril”, explicó.