Huachicol fiscal: Capitán Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicida

Capitán Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicida.

El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó, después de haber sido señalado de recibir sobornos para dejar operar una red de huachicol fiscal.

El fallecimiento del capitán fue confirmado por la Secretaría de Marina, quien publicó un comunicado en la red social X en el que lamentaba el hecho.

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas”, escribió la institución.

Además, expresó su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros de Abraham Jeremías Pérez Ramírez.

“Se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden”, agregó.

La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas.



La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los… — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 8, 2025

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el suicidio del elemento de la Marina fue confirmado por fuentes federales, quienes han prometido combatir el huachicol fiscal.

“El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, Titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se suicidó hace unas horas en su oficina. Confirmado por fuentes federales”, escribió el comunicador en la red social X.

El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, Titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se suicidó hace unas horas en su oficina. Confirmado por fuentes federales. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 8, 2025

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es un esquema que permite simular importaciones de hidrocarburos, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en aduanas de México.

Así, combustibles como gasolinas y diésel pasan por aduanas como si fueran otros productos, principalmente lubricantes, alcoholes y aditivos.

¿De qué se le acusó a Abraham Jeremías Pérez?

La muerte del capitán ocurrió después de que se revelara la existencia de una red de huachicol fiscal que operaba en el Puerto de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con las investigaciones, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, recibía 100 mil pesos para dejar operar la red.

A la red de huachicol fiscal se le relaciona con la entrada de al menos 6 buques a la aduana de Tampico, Tamaulipas. Las embarcaciones señaladas son las siguientes: