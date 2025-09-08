Senado, listo para recibir el paquete económico

El Senado de la República recibirá hoy, a las 20:00 horas, el Paquete Económico 2026, “clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas”, adelantó la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo.

“Este lunes 8 de septiembre, a las 20:00 horas, recibiremos en el Senado de la República el Paquete Económico 2026, clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas”, compartió.

A través de su cuenta de X, la senadora del PAN aseguró que el paquete, que entre otros documentos incluye el proyecto para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, reflejará la visión social de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Confiamos en que reflejará la visión social de la Presidenta @Claudiashein. Celebramos que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al IPAB, heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), aquel rescate bancario de los años 90 que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos por generaciones”, señaló.