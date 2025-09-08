Va la SICT con CSP por ejes troncales, trenes, planeación, interconexión...

Con ajustes que instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales amplían sus alcances y retoman lo que funcionó en la Ciudad de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acomete una tarea que su titular, Jesús Antonio Esteva, define como “materializar convicciones”.

La apuesta en materia de obras en el actual sexenio es amplia: trenes, ejes troncales, mantenimiento carretero, construcción de infraestructura educativa y cultural, además de intervención en el espacio público y hasta en el manejo de residuos sólidos.

Pero destaca el hecho de que se harán obras con sentido y con visión integral. En los argumentos del secretario, en entrevista con La Razón, resuenan palabras como construcción, conservación y modernización, pero también respuesta y, centralmente, planeación, modelación, interconexión entre distintos tipos de sistemas de movilidad…

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, en entrevista con La Razón. Fotos›David Patricio›La Razón

Adrián Castillo (AC): ¿Cuál está siendo la labor central de su secretaría en este primer año de la administración de la Presidenta Sheinbaum?

Jesús Antonio Esteva (JAE): En varias ocasiones me han escuchado decir que una de las definiciones de política que planteaba el presidente López Obrador es “pensamiento y acción”. Y él agregaba: “Y la acción es convicción”. Yo planteo que materializar las convicciones es ejecutar obras.

Las obras son el reflejo de la política de un gobierno y son la manera en cómo se hace realidad ese discurso o esa visión que se tiene para mejorar las condiciones de la población, y estamos materializando esas convicciones en diferentes tipos de infraestructura.

La secretaría, a lo largo de los años, ha pasado por diferentes etapas. De ser una Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas a una de Comunicaciones y Obras Públicas, después de Comunicaciones y Transportes y ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Y siendo consistentes con el término de infraestructura es que la Presidenta determinó regresarle algunas funciones que ya no tenía: construir infraestructura educativa, construir infraestructura cultural, espacio público, manejo de residuos sólidos.

El Tip: el gobierno de México prevé destinar 317,479 millones de pesos a infraestructura carretera entre 2025 y 2030.

Regresarle ese término de obra pública, que fue lo que teníamos en la Secretaría de Obras, y la experiencia que tuvimos con ella en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, también regresar a trabajos por administración que se habían perdido dentro de la Secretaría y que son importantes, sobre todo en temas de conservación.

Estamos abriendo una nueva etapa de manejo de obra por administración que no limita ni es excluyente de la obra con las empresas; finalmente, hay muchísima obra que ejecutar. Lo que sí nos permite es, de manera inmediata, poder atender uno de los temas importantes, que es la conservación de carreteras.

Por otro lado, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario se transforma en la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Esto también es muy relevante, porque en la visión de Gobierno se está creando una institución que nos permita responder en el futuro, y comenzando en estos momentos, a la construcción de infraestructura ferroviaria, como se hizo en la administración anterior, pero ahora con capacidad de planeación, y también de que se vayan formando ahí cuadros de profesionistas para continuar con esta labor por muchos años.

Los trenes de pasajeros inician una etapa con el presidente López Obrador en términos de construir nuevamente infraestructura de trenes de pasajeros y ahora es continuarla, no solamente con el apoyo tan valioso que nos da la Secretaría de la Defensa con el Cuerpo de Ingenieros Felipe Ángeles. Ahora también desde la SICT, a través de este órgano desconcentrado que es la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, estaremos respondiendo. Ésas son las bases para ahora sí ejecutar todas las obras que tenemos hacia adelante.

El Tip: La SICT destinará este año 1,147.5 mdp a infraestructura educativa que serán enviados a 17 bachilleratos en 11 estados del país.

LAS PRINCIPALES OBRAS.

En entrevista con La Razón, Esteva Medina refiere los principales proyectos de infraestructura carretera que tiene en su portafolio la SICT. Se trata de 11 ejes prioritarios, que implican conservar, pero también, en muchos, modernizar —de los cuales en el primer año ya se iniciaron ocho—; además, 21 puentes y distribuidores —de los que ya se empezaron 10—.

En infraestructura ferroviaria, donde la dependencia va en equipo con la Secretaría de la Defensa, avanza en las rutas México-Querétaro y México-Pachuca. En tanto, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ha iniciado las de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

83 mmdp se invertirá en infraestructura ferroviaria en 2025

En el rubro aeroportuario, donde hay tanto inversión privada como pública, se modernizan 62 aeropuertos, dos de ellos con inversión mixta, donde Aeropuertos y Servicios Auxiliares es socio con una empresa privada: el de Tepic y el de Puerto Escondido, que concluirán en diciembre.

Además, se plantea modernizar y ampliar el aeropuerto de Tamuín y es conocido que la Secretaría de Marina interviene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

La SICT, indicó el funcionario, apoya también con la construcción de nuevos bachilleratos, planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

“Estaremos construyendo, con métodos innovadores y sostenibles, más de 100 escuelas en la Mixteca. Y estamos también participando en el oriente del Estado de México con programas de conservación y de manejo de residuos sólidos. Lo mismo estaremos haciendo en Oaxaca”, señaló.

En cuanto a infraestructura de espacio público, indicó que se encargarán de los senderos “Camina libre, camina segura”, más las obras que se sumen de necesidades de gobiernos locales y de atenciones a la población.

Seguirá, por ejemplo, la construcción de caminos artesanales, pero también de caminos alimentadores. Y estará a su cargo la respuesta ante huracanes, tanto para atención de emergencias como de reconstrucción.

No obvió mencionar el caso del programa General Lázaro Cárdenas en la Mixteca, que se creó a partir de recorridos que hizo la Presidenta Sheinbaum, en los que la gente le decía que el expresidente pasó por ahí, una región con muchas necesidades. “Vamos a intervenir y a mejorar las condiciones de infraestructura de esa zona”, apunta.

AC: ¿Cuál considera que va a ser la obra u obras insignia?

JAE: Yo creo que continuar con los trenes de pasajeros en estas dos líneas hacia el norte, pero además (aplicar) la visión de movilidad integrada que se tuvo en la ciudad. Es decir: interconecto hacia el norte con trenes, pero esto a su vez cómo se comunica y enlaza con el resto de los sistemas de movilidad. Dónde están los puertos, dónde los Polos del Bienestar, cómo se interconectan con aeropuertos, cuáles tienen carga, con los ejes troncales carreteros. Al final, es toda una red que tiene una operación integral.

En la ciudad así se visualizó y creo que fueron de los grandes cambios que se tuvieron. Algo que nos encargó mucho la Presidenta fue, además de nuestro Programa Nacional de Infraestructura para esta administración, una visión a 10, 20, 30 años. Creo que esa visión va a ser muy interesante también como visión de legado. A veces son cosas que no se ven, pero que determinan el futuro de mucha de esta infraestructura.

AC: ¿Qué evaluación tienen del sistema carretero?

JAE: Como en todos los casos, siempre la conservación es un tema muy relevante. El tener sistemas de gestión de pavimentos, como los definimos, nos permite optimizar la aplicación de los recursos disponibles. Es parte de lo que estamos haciendo. Así lo hicimos en la ciudad en su momento. Tenemos que ser muy creativos en términos de procesos constructivos, de tratamientos, y de ahí surgió esta opción de tener trenes de repavimentación propios. Se está planteando comprar 30. Ya están en licitación 20 y ya se dio banderazo a los primeros dos y con esos vamos a estar atendiendo la red federal de carreteras.

Además, 10 de ellos se van a los municipios del oriente, porque fue un compromiso de la Presidenta. Es la materialización de la convicción de “Por el bien de todos, primero los pobres”. Son los municipios urbanos más pobres que hay.

Una de las demandas más sentidas de la población son los baches, son las calles. Entonces, eso también lo podemos resolver por administración: tener capacidad de respuesta inmediata y que sean equipos que permitan diferentes tipos de tratamiento, ya sea carpetas de superficies de rodamiento tradicionales o microcarpetas.

INVERSIÓN PRIVADA.

En la charla, Esteva Medina explicó que se llevan a cabo modelaciones en conjunto con Banobras y se visualizan proyectos para inversión privada, aplicando inversión mixta, como en el caso de la carretera Tepic-Compostela (y en los aeropuertos de Tepic y de Puerto Escondido).

Se trata de modelos denominados CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Operación), explicó, donde entran los privados, aunque siempre lo hace de forma mayoritaria el Gobierno, y en los que se establecen esquemas para recuperar la inversión.

“Que no sean casos de tener que salvarlos, sino al contrario, de origen tener las demandas claras y a partir de esto aceptar esta inversión privada que sabemos que también es importante”, aclaró.

AC: ¿Ya no habría ese resquemor de antes con la iniciativa privada, por algunos negocios que se hacían?

JAE: La preocupación en su momento fue el rescate carretero, donde había concesiones y el Estado tenía que entrar a recuperar esas carreteras, porque no había forma de que fueran viables. Acá es al revés: primero se hace todo el análisis de demanda y es a partir de eso que se entra. Es el privado quien asume el riesgo, pero ya va a la segura también con el Gobierno que hizo un análisis detallado. Y eso ahorita, por lo pronto, en los tres ejemplos que tenemos, ha funcionado.

AC: Hay una situación que siempre ha representado un problema para los gobiernos y es el tema del presupuesto.

JEA: Estaremos presentando el Presupuesto 2026 en breve. Si bien hay un ejercicio ya de inversiones para lo largo del sexenio, será una cuestión de ver el entorno económico y ver cuánto se puede invertir. Tenemos la confianza de que, como dijo la Presidenta: con honestidad siempre alcanza.

Mario Navarrete: Ahora hay una variable que es mucho más recurrente: los huracanes. Guerrero lleva tres en tres años, y de categoría 4 o 5.

JAE: En lo que a nosotros nos ha tocado vivir este primer año hubo recursos suficientes para atender la situación: 800 millones en el caso solamente de infraestructura carretera con el huracán John, que tuvo tres veces más agua que Otis. Prácticamente a los 10 días ya se habían recuperado casi todos los pasos.

Obviamente, los daños en infraestructura de puentes fueron mayores y, además, ya tenemos que diseñarlos para periodos de retorno mayores. Aquí estamos hablando de una inversión de mil 800 millones, y para todo eso hubo recurso.

Como decía Pepe Mujica: a veces lo bueno es malo y a veces lo malo es bueno, pero no hay que verlo con ojos de bodeguero.

Y me encargó la Presidenta revisar opciones, por ejemplo, para las techumbres. Vuelan las láminas en los huracanes y en cada huracán se vuelven a dar láminas. Nos pidió que veamos soluciones: que tal vez esa lámina sirva como cimbra para después tener un firme, una losa o usar tejas. También, que todo lo que se recupera de residuos de construcción después de una contingencia de ese tipo tener plantas de triturado, y eso transformarlo en banquetas, en guarniciones.

Algo que encontré aquí en la Secretaría fue una gran capacidad de respuesta. Y en un periodo muy corto ya no eran necesarios los puentes aéreos para llevar el suministro.

También los caminos son muy importantes y tenemos que dar soluciones a los que están sujetos a lluvias. Estudiar drenajes, ampliar capacidades de alcantarillas, desazolvar ríos en algunos casos, porque eso pues es parte de lo que genera que crezcan y, en algunos casos, tener soluciones en concreto hidráulico, porque si es una pendiente fuerte, no va a resistir el asfalto.

No es sólo hacer muchos kilómetros de carreteras, sino qué es lo que conectan estas carreteras.Ésa es una de las visiones principales. No es una cuestión de cifras solamente, sino del sentido que le das a las obras que estás ejecutando Jesús Antonio esteva Medina, titular de la SICT



AC. En el sector también tenemos la parte del transporte aéreo y en el sexenio anterior éste pasó por una situación compleja: el movimiento del transporte de carga hacia el AIFA y las presiones de EU. ¿Cómo está el pulso en ese tema?

JAE: Estamos en comunicación con el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Ya se tuvo una primera reunión en Washington, asistió la subsecretaria de Transportes. Se hicieron los planteamientos que les preocupan y se les dio respuesta. Estamos en espera de otra reunión para continuar atendiendo lo que se solicitó, que era la devolución de slots que se perdieron o que se ajustaron (por cuestiones operativas al entrar en funcionamiento el AIFA), pero que también tenían que ver con temas de Protección Civil, con temas de riesgo.

Era el Benito Juárez un aeropuerto saturado que ponía en condiciones de riesgo estar operando de esa manera. Ya existiendo el AIFA, era importante descargar muchas de esas operaciones hacia allá y se ha demostrado que está funcionando bien.

Las empresas de carga que se fueron para allá están muy contentas, porque acá podían operar nada más ciertas horas y en el AIFA pueden hacerlo todo el día. También la seguridad alrededor del aeropuerto es otra en el AIFA. Tienen a la Defensa, a la Guardia Nacional.

Creo que se mejoraron las condiciones y estamos en pláticas con el Departamento de Transporte. Creo que vamos a llegar a un buen acuerdo en cuanto a sus requerimientos.

AC: ¿Va a responder adecuadamente el AICM al Mundial?

JEA: Sí. Acabamos de ir a visitar las salas internacionales, una primera etapa de módulos que se está abriendo y va muy bien. En realidad, ya se están atacando todos los frentes. Ésa es una obra que lleva la Secretaría de Marina, lo están haciendo muy bien. La Presidenta lo visitó y estará listo para atender todos los requerimientos que nos ha hecho la FIFA.

AC: En cuanto al AIFA, sigue habiendo señalamientos sobre que no está tan conectado, que sigue siendo difícil llegar.

JAE: Lo primero es la conexión AIFA-Lechería de tren y con esa conexión ya los pasajeros van a poder abordar prácticamente desde el tren de Buenavista, que está pegado a Reforma y a Polanco. Ahí tomas el tren y te lleva a AIFA. Y como ocurre en muchas partes del mundo, tú bajas del aeropuerto y lo que haces es tomar un sistema de movilidad eficiente.

Entonces, el tren AIFA-Lechería, debemos estar poniéndolo en operación en diciembre. Ésa creo que es la principal acción. Además, se está analizando cómo agilizar vialidades, por ejemplo, la salida de Indios Verdes.

Ya con la obra que se hizo en el paradero mejoró mucho, pero todavía falta algo hacia adelante. Entonces, todo eso se está valorando, pero creo que el principal sistema de transporte sería el tren. Que además va a ir hasta Pachuca.

AC: ¿Cuál va a ser, digamos, el sello, la filosofía que va a tener esta Secretaría a cargo suyo?

JAE: Yo creo que comunicar, interconectar los diferentes sistemas de movilidad del país. Es decir, no es sólo hacer muchos kilómetros de carreteras, sino qué es lo que conectan estas carreteras.Ésa es una de las visiones principales. No es una cuestión de cifras solamente, sino del sentido que le das a las obras que estás ejecutando.

Consolidar la visión de continuar con los trenes de pasajeros que también descargan mucho del paso sobre carreteras. Visualizar dónde fortalecer los trenes de carga y cómo conectan con los Polos del Bienestar. Al final, es una visión integral.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está participando, ejecutando y materializando esas convicciones; somos parte del engranaje en esa visión de la Presidenta.

Jesús Antonio Esteva Medina

Formación: Ingeniero Civil con maestría en Estructuras por la UNAM.

Trayectoria: Asesor técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del entonces DF. Director de Planeación y Evaluación de Obras en la Dirección General de Obras y Conservación en la UNAM.