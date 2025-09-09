Apretón a ministros: a pensiones ajuste de 40% y a prestaciones, 48%

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara ajustes a las pensiones vitalicias de los ministros en retiro, pero también al salario y prestaciones de los nueve que se encuentran en funciones, pues en ambos casos aún superan las percepciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los haberes que perciben 17 ministros en retiro sufrirían recortes desde 11 y 40 por ciento, por lo menos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 127 constitucional respecto a que el tope de salarios es lo que percibe la titular del Ejecutivo federal.

Mientras que las prestaciones de los ministros en funciones serían ajustadas a la baja en al menos 48 por ciento, pues, a pesar de que se ajustaron sueldos en enero pasado, sus prestaciones no se modificaron, y a partir de éstas sus remuneraciones casi duplican lo que recibe la Presidenta.

128 mil 992 pesos mensuales recibe la ministra Lenia Batres

La titular del Ejecutivo percibe 136 mil 537 pesos mensuales de salario, más 97 mil 959 pesos de prestaciones, un total neto de 234 mil 496 pesos, mientras que los ministros perciben 135 mil 961 mensuales de salario y 314 mil 559 netos de prestaciones, 450 mil 520 pesos mensuales netos.

Entre esas prestaciones, reciben 159 mil 257 pesos mensuales por seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y medicamentos no cubiertos por el seguro, ayuda de gastos funerarios por 35 mil pesos, en su caso, además del pago de su línea de celular y gasolina.

Asimismo, por apoyo de comedor, 73 mil pesos; ayuda por defunción, un millón 189 mil 615 al año —que se pretende reducir a 713 mil 769 al año—, 374 mil 372 de aguinaldo y 61 mil 591 de prima vacacional.

Con 128 mil 992 pesos mensuales, la única ministra que percibe un salario menor a la Presidenta es Lenia Batres, pues desde su llegada a la Corte ha devuelto parte de sus ingresos a la Tesorería de la Federación.

Asimismo, rechazó los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, así como las prestaciones adicionales. Mientras que, desde diciembre pasado, la ministra Loretta Ortiz renunció al seguro de gastos médicos mayores.

El pasado 1 de septiembre, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que solicitaría al Órgano de Administración Judicial (OAJ) medidas en favor de la austeridad, con el fin de que ninguno de los nuevos juzgadores obtenga mayores remuneraciones que la titular del Ejecutivo.

También subrayó que pediría que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, por lo que “todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE”.

Asimismo, agregó, serán revisadas las remuneraciones que reciben las y los ministros en retiro y se eliminarán “otros apoyos superfluos” que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado de la SCJN.

En una revisión realizada a los montos que actualmente destina la Corte a los ministros en retiro, en el caso de Luis María Aguilar, quien percibe 389 mil 266 pesos en total, le representaría una reducción de al menos 40 por ciento, para quedar apenas debajo de lo que percibe la Presidenta.

Al haber cumplido con sus 15 años de desempeño, se retiró con el 100 por ciento del salario base que percibían los ministros, con 206 mil 948 pesos, más prestaciones por 182 mil 318 pesos.

En el caso de Arturo Zaldívar, el segundo en retiro que percibe las mayores remuneraciones, con 374 mil 600 pesos al mes, la disminución sería del 37 por ciento.

Le sigue Jorge Mario Pardo Rebolledo, con 371 mil 614 pesos, por lo que le correspondería una rebaja del 36 por ciento.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, quienes recibirán 346 mil 667 pesos cada uno, su pensión vitalicia sería reducida en un 32 por ciento.

Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco González-Salas, cuyo haber de retiro es de 307 mil 824 pesos, sería recortado en 23.8 por ciento.

A Javier Laynez Potisek y Norma Piña, quienes recibirán 304 mil 937 pesos mensuales, les representaría una disminución del 23 por ciento.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se fue con 263 mil 132 pesos mensuales, es quien tendría la menor reducción, pues es el que se acerca más a lo que percibe Claudia Sheinbaum, por lo que su recorte sería al menos de 11 por ciento.

La pensión vitalicia de Eduardo Medina Mora aparentemente no sufriría cambios, al percibir una cifra menor de lo que recibe la Presidenta. Mensualmente recibe 192 mil 735 pesos, de los que 50 mil corresponden a salario y el resto a prestaciones.

Dentro de los beneficios con los que cuentan los ministros en retiro también tienen designados tres servidores públicos para su apoyo, reembolso por compra de medicamentos y opción de compra de los vehículos que tenían asignados.

Además, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perciben máximo 168 mil 585 pesos, y los de salas regionales, 146 mil 521 pesos como tope.

Asimismo, los magistrados de circuito ganan un máximo de 152 mil 531 pesos y los jueces de distrito, 139 mil 210 pesos, por lo que también habrán de ajustarse.

Al respecto, Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa, considera que con los ajustes salariales, “con esta pauperización del trabajo judicial, una hipótesis es que podría perderse también la calidad en la independencia de las resoluciones”.

“Sujetar todo al rasero de lo que gana el Ejecutivo no es racional y, sobre todo, pensando en que una característica que deben de tener jueces, magistrados y ministros es independencia y pues también en lo económico”, dijo.

