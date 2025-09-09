Asesinatos en México bajan 32% durante gobierno de Claudia Sheinbaum

En los primeros 11 meses de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la incidencia de asesinatos se redujo 32 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó en conferencia de prensa que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 59.2 hasta agosto de 2025.

Autoridades federales informaron sobre la baja de homicidios en el país. ı Foto: Captura de video

Destacó que agosto de 2025 es el mes con menor número de asesinatos desde 2015. En lo que va del año se han registrado en promedio 68.4 homicidios por día.

Por entidad, se señaló que siete estados concentran 51.1% de los crímenes: Guanajuato (11.6%), Chihuahua (7.3%), Baja California (7.1%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%) y Michoacán (5.5%).

En contraste, 28 entidades redujeron la incidencia de homicidios, entre ellas Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.

Sobre los delitos de alto impacto, se resaltó que la incidencia disminuyó 21 por ciento, al pasar de 636 casos en septiembre de 2024 a 477 en agosto de 2025.

De los 11 delitos considerados, la extorsión es el único con incremento (21.3%), lo cual se atribuyó al aumento de denuncias derivadas de la estrategia federal contra este ilícito.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que en la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz” se han canjeado 5 mil 890 armas de fuego, de las cuales mil 760 fueron armas largas.

