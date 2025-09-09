Dictan prisión preventiva a esposa de exfuncionario prófugo de Sonora

La Fiscalía General del Estado de Sonora informó que obtuvo prisión preventiva justificada contra Andrea Fernanda “N”, por participar en un esquema de desvío de recursos públicos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) y en el que también está implicado su esposo quien se desempeñaba como administrativo y actualmente permanece prófugo.

De acuerdo con la fiscalía la mujer participó de forma activa en el ocultamiento y movimiento de recursos provenientes del desvío de fondos públicos de más de 106 millones de pesos.

Con dicho dinero la imputada compró una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos.

Además, pagó su boda, en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados y realizó transferencias bancarias entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge.

La fiscalía informó que fueron asegurados los bienes y cuentas bancarias, además continúan las diligencias para documentar otras adquisiciones producto del delito.

De acuerdo con la fiscalía, el Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar la presencia de la imputada durante el proceso y la continuación de la audiencia para resolver su situación jurídica fue fijada para el 12 de septiembre de 2025.

También se mantiene en curso la búsqueda y localización del cónyuge de la imputada, señalado como principal responsable del desvío de recursos públicos.

Avance en las investigaciones estatales

La investigación ministerial sostiene que la imputada participó activamente en el ocultamiento y manejo de fondos desviados del CECOP, en colaboración con su cónyuge. Este último, quien fungía como administrativo en el organismo, es buscado por las autoridades tras evadir la acción de la justicia. El esquema de desvío, según la FGJES, permitió el movimiento de más de 106 millones de pesos a través de diversas operaciones financieras.

Como parte de las acciones para asegurar el producto del delito, la FGJES informó que las diligencias continúan con el propósito de documentar otras adquisiciones que pudieran estar vinculadas al enriquecimiento ilícito.

