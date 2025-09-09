García Harfuch destaca acciones estratégicas para mejorar los mecanismos de coordinación en Seguridad

El titular de la SSPC al dar el informe.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó, en su cuenta de redes sociales, las acciones estratégicas para mejorar los mecanismos de coordinación en la materia.

Así, agregó el funcionario federal, se han logrado los siguientes resultados desde el 1 de octubre:

Han sido detenidas 32,400 personas

Se han inhabilitado 1,408 laboratorios

Se han asegurado 16,048 armas de fuego y 245 toneladas de droga y 47 toneladas de cocaína en Alta mar

Esta mañana durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Seguridad federal presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad del 21 de agosto al 8 de septiembre:

1,669 detenidos

552 armas de fuego decomisadas

53 laboratorios destruidos

5.6 toneladas de droga decomisadas, incluyendo 73 kg y 105 millones, 475 mil pastillas de fentanilo

