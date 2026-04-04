Vinculada a proceso a Karina ‘N’ tras decomiso 5 mil 705 pastillas de fentanilo en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una mujer identificada como Karina “N” fue vinculada a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud, luego de ser detenida con más de cinco mil 700 pastillas de fentanilo en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información federal, la imputada fue detenida el pasado 5 de marzo, durante recorridos de vigilancia realizados por elementos de seguridad en esa comunidad, donde además le fue decomisado un vehículo.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso, a través de #FECOR, contra Karina “N”, por su probable participación en el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio en su variante de venta. Fue detenida en Culiacán, Sinaloa, junto con cinco… pic.twitter.com/fAPkQs71Ol — FGR México (@FGRMexico) April 5, 2026

Según el reporte, la detención ocurrió mientras las autoridades realizaban labores de prevención en la zona.

Durante la intervención, Karina “N” fue interceptada y, tras una revisión, se le encontraron un total de 5 mil 705 pastillas de fentanilo, lo que derivó en el inicio del procedimiento legal correspondiente por la probable comisión de delitos contra la salud.

En ese mismo operativo —de acuerdo con reportes periodísticos— también fueron detenidos otros presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al tráfico de fentanilo, entre ellos un hombre identificado con el alias de “Tobilio”, señalado como generador de violencia en la región.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre y aéreo en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una… pic.twitter.com/LvyFE2llrn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 5, 2026

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la FGR, presentó el caso ante un juez de control, quien determinó vincularla a proceso, imponerle prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este caso se enmarca en las acciones que autoridades federales mantienen en Sinaloa para combatir el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.

Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, Karina “N” se considera inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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MSL