Tras marcha, va a Sinaloa Gabinete de Seguridad

Luego de que cientos de personas marcharan el fin de semana para exigir seguridad en Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad viajará a Sinaloa este martes 9 de septiembre para verificar las acciones emprendidas a fin de garantizar la paz.

“Sinaloa, este año que pasó, tuvo no solamente el problema de la detención de El Mayo Zambada, la manera en que se hizo generó esta disputa dentro de un grupo delictivo que ha llevado a estos niveles de violencia. Que, por cierto, por cierto, no tenemos esa información, ¿verdad?”, dijo.

En conferencia, dijo que hay un buen resultado en los indicadores de violencia en la entidad, pese a lo cual, remarcó que, aún se necesita continuar trabajando.

50 mil personas participaron en la marcha del domingo

“Mañana (hoy) va a ir el Gabinete de Seguridad a Culiacán. Hay un buen resultado en agosto, por supuesto, se requiere más. Vamos a seguir trabajando, y estamos trabajando en seguridad para disminuir y, evidentemente, todo lo que se haga para atender las causas que generan la violencia es muy bueno”, dijo.

El domingo, centenares de sinaloenses salieron a las calles para protestar en contra de la violencia a un año de que se desatara una ola de hechos criminales.