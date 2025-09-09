Van por bajar déficit; a tabaco y refresco más IEPS; PIB, de 1.8 a 2.8%

El secretario de Hacienda, Édgar Amador (c.), entregó ayer el Paquete Económico en la Cámara de Diputados.

El segundo Paquete Económico 2026 de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entregado la noche de ayer al Congreso de la Unión, contempla un gasto superior a los 10.1 billones de pesos, ingresos por 8.7 billones de pesos, un déficit público de 4.1 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y un rango de crecimiento económico de 1.8 a 2.8 por ciento.

Durante su discurso en la Cámara de Diputados, que inició pasadas las 22:30 horas, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, sostuvo que este Paquete Económico es una “hoja de ruta” para construir un México más fuerte, más competitivo y más justo, y en el centro de este proyecto está la guía para que los gobiernos lleguen al objetivo de “primero los pobres”.

El Dato: El secretario de Hacienda dará una conferencia este martes para detallar el Paquete Económico y mañana miércoles acudirá a la matutina de la Presidenta.

“Con esta visión, las finanzas públicas se convierten en un instrumento para reducir desigualdades, ampliar oportunidades y asegurar que el crecimiento llegue a cada región y cada vivienda de nuestro país”, dijo el secretario.

Añadió que existe confianza en México pese a la incertidumbre existente a nivel global, aunque destacó que se prevé que ésta se modere a mediados de 2026: “Este entorno más favorable, junto con un gasto público orientado a programas sociales y proyectos de inversión (…) respaldan una estimación prudente para el próximo año”.

Amador Zamora destacó que el gasto en los programas sociales ascenderá a 3.0 por ciento del PIB, los cuales llegan al 82 por ciento de las familias de nuestro país.

La SHCP también prevé que al cierre de 2025 el crecimiento económico será de entre 0.5 a 1.5 por ciento; es decir, el rango entre ambos años aumentó 1.3 puntos porcentuales.

“La economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor. Así, para 2026 se prevé un crecimiento de entre 1.8 por ciento y 2.8 por ciento”, indicó.

Sobre la inflación, la estimación para el próximo año se ubicará en 3.0 por ciento, y para el cierre de año será de 3.8, ambas estimaciones dentro del objetivo del Banco de México (Banxico), que se ubica en 3.0 por ciento +/- 1.0 punto porcentual; no obstante, si se compara lo aprobado para este año, la inflación estimada de 2025 tendrá un aumento de 0.3 puntos porcentuales.

Respecto al déficit público para el próximo año, se encontrará en 4.1 por ciento y para 2025 será de 4.3 por ciento; no obstante, lo que aprobó el Congreso de la Unión para este año era de 3.9 por ciento.

Hacienda destacó que para financiar dicho “esfuerzo”, los ingresos del Gobierno serán de ocho billones 721 mil 057 millones de pesos, siendo los ingresos tributarios “la columna vertebral (…) gracias al combate a la evasión, la modernización y digitalización del marco fiscal”.

Es decir, 5.8 billones de pesos corresponderán a los ingresos tributarios, lo que significa 66.66 por ciento de los ingresos totales del Gobierno federal, mientras que la deuda se prevé que concluya el próximo año en 52.3 por ciento como proporción del PIB.

FISCALIZACIÓN. Para incrementar las tributaciones, la miscelánea fiscal establece que los bancos no podrán deducir tres cuartas partes de sus cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y buscará continuar con el programa de regularización fiscal dirigido a las personas físicas y morales para facilitar el pago de sus adeudos que tengan con las autoridades hacendarias.

También concederá “un beneficio” fiscal a las personas físicas y morales que retornen o ingresen recursos de procedencia lícita al país, con el objetivo de que éstos sean invertidos en actividades productivas y se establecerán “impuestos saludables” con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de la población, como las bebidas azucaradas y el tabaco.

“En el caso específico del IEPS se proponen diversas modificaciones: para el consumo de bebidas saborizadas, se plantea incrementar la cuota a 3.08 pesos por litro de producto, incluyendo aquellas que contienen cualquier tipo de azúcares no calóricos”, señala el documento.

Adicionalmente, se propuso establecer un impuesto especial de 8.0 por ciento, respecto al valor del producto, a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento.

La Ley de Ingresos también estima que los ingresos petroleros crecerán 20.3 por ciento a 1.20 billones de pesos, siendo los de Petróleos Mexicanos (Pemex) los que incrementarían un 29 por ciento, a 971.7 mil millones de pesos desde 748.7 mil millones presupuestados en 2025.

MÁS PARA EL PJ. El paquete económico -que fue entregado al Congreso de la Unión luego de cinco horas y media de retraso- plantea erogaciones para 2026 por 10 billones 193 mil 683 millones 700 mil pesos y por ramos, para los organismos autónomos se propone un presupuesto por 149 mil 220 millones 238 mil 722 pesos, de los cuales la mayor parte se dirigen al Poder Judicial (PJ), con 85 mil 960 millones 228 mil 646 pesos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE), que solicitó 22 mil 837 millones 221 mil 581 pesos.

En cuanto a las dependencias del Poder Ejecutivo, se contemplan dos billones 445 mil 888 millones 923 mil 876 pesos, de los que la bolsa más grande será para la Secretaría de Bienestar, encargada de la dispersión de programas sociales –como becas y pensiones–, a la que se propone destinar 674 mil 510 millones 24 mil 515 pesos.

Les siguen la Secretaría de Educación Pública, con 513 mil 15 millones 627 mil 933 pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 170 mil 753 millones 142 mil 93 pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 153 mil 539 millones 261 mil 639 pesos.

Ahora que se ha recibido la propuesta del gasto que se ejercerá en el 2026 por parte de la Federación, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre de este año para aprobarlo, mientras que para la Ley de Ingresos tiene como límite el 20 de octubre en San Lázaro, y el 31 de octubre en el Senado.

En su mensaje al recibir el paquete presupuestal correspondiente al 2026, que se presentó con retraso por problemas técnicos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, hizo mención de que los legisladores tienen hasta el 20 de octubre para la discusión, “y obviamente conducido y dirigido por la presidenta Kenia (López Rabadán), que le corresponde orientar y también organizar los debates, que serán álgidos”.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dijo que la responsabilidad que “tenemos en la Cámara de Diputados, de analizar, discutir, y aprobar en tiempo y forma este paquete, es muy importante”.

Afirmó que las personas y las empresas merecen reglas claras y fundadas sobre sus obligaciones, y esto sólo puede alcanzarse con un Paquete Económico que se debata de manera amplia, libre, responsable, plural y de frente a la ciudadanía.

Criterios económicos

Presupuesto de 10 billones 193 mil 683 millones 700 mil pesos, 5.9% más que en 2025.

Se prevé un crecimiento económico real de entre 1.8% y 2.8%.

Una disminución acumulada del déficit de 1.6% del PIB respecto a 2024.

La deuda pública se ubicaría en 52.3% del PIB al cierre del segundo año.

La recaudación tributaria alcanzará un máximo histórico de 15.1% del PIB.

Se impulsa el Plan México, con recursos equivalentes al 2.5% del PIB.

Se destinará 3% del PIB para programas sociales en beneficio de 82% de las familias mexicanas.

Aplicación de aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes.

Se impulsarán ajustes fiscales a bebidas azucaradas y tabaco.

Se propondrá un impuesto especial a videojuegos con contenido violento.

Presupuesto garantiza programas sociales: CSP

› Por Yulia Bonilla

En el marco de la entrega del Paquete Económico del 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que los recursos para los programas sociales y proyectos de inversión están asegurados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el lunes, ante el Congreso de la Unión, el Paquete Económico en el que se plantean las rutas de ingreso y gasto que ejercerá el Gobierno federal el próximo año.

Al consultarle si se plantea incrementar impuestos, negó que sea un plan. Sin embargo, comentó que lo fijo es la garantía para programas como las becas que se entregan a estudiantes.

“No (se prevén mayores impuestos), pero lo verán mañana en la conferencia y el miércoles lo explicamos. Garantizamos todos los Programas de Bienestar, incluido el inicio de la beca para niños y niñas de primaria, como me comprometí, todos los programas de Bienestar están garantizados, y también la inversión pública. Los estamos garantizando, hay garantía de los programas de Bienestar”, dijo.

Respecto a la reforma a la Ley Aduanera, anunció que la presentará en este periodo de sesiones en el Congreso de la Unión y enfatizó que habrá nuevas medidas no tributarias, pero que, en paquete servirán para incrementar la recaudación.

Entre los otros puntos se contemplan medidas para disminuir la afectación provocada por las “factureras”, a las cuales se buscará poner en orden, ya que son grupos que emiten facturas falsas y que, a pesar de otras acciones desplegadas para erradicarlas, continúan en operación.

“Uno, varias modificaciones, algunas de ellas ya se hicieron, y otras nuevas para disminuir todavía más la afectación por las factureras; facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del SAT para evitar que haya estas facturas falsas, además de que, ahora ya es delito grave la factura falsa, la facturación falsa”, dijo.

Remarcó que el objetivo con los cambios que se pondrán sobre la mesa ante el Congreso, y que también modificarán operaciones en las aduanas, tienen el fin de disminuir la evasión fiscal.

Consultada sobre el robustecimiento presupuestal de Estados Unidos para mantener su política antimigratoria, la mandataria federal aseguró que, de este lado, también se destinará el dinero necesario para asistir a los connacionales que radican en aquel país.

“No va a faltar recurso para los consulados, así hemos estado haciendo ahora. Si requiere más presupuesto, se envía más presupuesto a los consulados; no va a faltar para poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, dijo.

En esta materia, Sheinbaum actualizó que la cifra de mexicanos detenidos en el centro Alcatraz de los Caimanes es de 19.

La mandataria federal abundó en que “todos los mexicanos y mexicanas que, por alguna razón, están siendo detenidos en Estados Unidos, algunos incluso con permisos y que son detenidos, todos tienen derecho a la atención consular, todos… Por ejemplo, nos informaron que de la última redada son 23 mexicanos que fueron detenidos en Georgia, en esta planta automotriz; 13 de ellos pidieron apoyo consular, 10 no pidieron apoyo consular. Todos tienen derecho a pedirlo y depende ya de ellos solicitarlo”, declaró.

En otro tema, comentó que con el Magno Sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre se espera recaudar alrededor de 300 millones de pesos, y está dedicado a los hermanos migrantes.

Van 38 mil proyectos en comunidades indígenas

› Redacción

Más de 38 mil proyectos destinados al abasto de agua, vivienda, educación y otras mejoras han podido ser realizadas por parte de comunidades y pueblos originarios, como resultado de la entrega de presupuesto directo correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAIS).

Durante la conferencia de prensa Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que, a la fecha, se ha entregado presupuesto directo a 20 mil 522 pueblos, quienes, por medio de asambleas, decidieron la realización de 38 mil 811 proyectos de urbanización, agua potable, mejoramiento de vivienda, electrificación, drenaje y letrinas, obras en salud, alcantarillado y en educación.

“Los recursos deben emplearlos ellos, ya tienen su tarjeta y la dispersión realizada sin intermediarios. Ya ellos eligieron sus obras. Y se trata que esos recursos se inyecten en la comunidad”, detalló.

La Presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que una de las metas en su Gobierno es apoyar a toda la población, parte de lo cual atribuyó a la reforma impulsada por la Cuarta Transformación (4T), donde los pueblos originarios y afromexicanos son reconocidos como sujetos de derecho en el artículo 2 de la Constitución.

“El Gobierno de la República busca apoyar a todos los habitantes de todas las entidades”, exclamó la Presidenta.

Ariadna Montiel informó que, del 1 al 31 de octubre, se hará entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a un millón 980 mil 164 mexicanas de 60 a 64 años que se registraron en agosto para recibir este apoyo, por lo que, en noviembre, cerca de 3 millones de mujeres recibirán bimestralmente este derecho.

Recordó que, en una primera etapa, la Pensión Mujeres Bienestar ha beneficiado a un millón de mujeres, mientras que, el millón 980 mil mujeres que se registraron en agosto, recibirán un mensaje a sus celulares con la fecha, hora y lugar en las que deberán recoger sus tarjetas del 1 al 31 de octubre. Además, las beneficiarias de 60 a 64 años, también podrán consultar dónde acudir por su tarjeta a través de la página de la Secretaría de Bienestar y pidió poner atención porque hay “información falsa”.

Anunció que continúa el pago de septiembre-octubre para los 16 millones 323 mil 962 derechohabientes de Bienestar que, este bimestre, representa una inversión social de 92 mil 538.3 mdp.