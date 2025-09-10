Caso Ayotzinapa: México pide extradición de dos

México pidió a Estados Unidos la extradición de dos vinculados a la desaparición de 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer esto, pero se abstuvo de precisar los nombres, por cuidado al proceso que se seguirá.

Por otra parte, las familias de los normalistas han exigido a la Federación la extradición de dos funcionarios señalados en el caso. El primero es Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, y quien huyó a Israel. El segundo implicado sobre el que se exige su vuelta al país es el juez José Ulises Bernabé, quien cuenta con asilo político en Estados Unidos.

En otro asunto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que ya se cuenta con información “valiosa” que permitirá dar con el paradero del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, miembro de la célula delincuencial La Barredora, que es señalada de generar violencia en aquella entidad.

6 relacionados con el caso han sido detenidos con CSP

Explicó que tal información ha sido proporcionada por uno de los capturados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que, al aceptar el criterio de oportunidad con relación a los cargos federales que se le fincan, ha ofrecido declaraciones para dar con el exfuncionario tabasqueño.

“Otro de sus ayudantes que fue detenido por la Secretaría de Seguridad se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos ha permitido, primero, establecer la Ficha Roja, hablar con todas las autoridades de Interpol del resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto”, dijo.