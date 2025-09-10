Destaca Sheinbaum disminución de 27 homicidios diarios

En los primeros 11 meses de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de asesinatos se redujo 32 por ciento, contexto bajo el cual extendió una felicitación al Gabinete de Seguridad.

Además, destacó que, “en agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Una felicitación al Gabinete de seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción”.

El Dato: Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el feminicidio bajó 29.2%; las lesiones dolosas por disparo de arma, 28.7%; el secuestro, 70%, y los robos con violencia, 48.6%.

En conferencia de prensa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en promedio en septiembre del 2024, a 59.2 hasta agosto de 2025.

TE RECOMENDAMOS: Fijan fechas Avalan reglas para análisis del Informe

Señaló que agosto de este año es el más bajo respecto al mismo indicador desde el 2015. En los ocho meses que han transcurrido del año se han registrado 68.4 homicidios por día, en promedio.

Por entidad, siete estados concentran 51.1 por ciento de los crímenes: Guanajuato, con 11.6 por ciento del total; Chihuahua, con 7.3 por ciento; Baja California, 7.1 por ciento; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6.6 por ciento; Guerrero, 5.9 por ciento, y Michoacán, con 5.5 por ciento. Destacó que 28 entidades bajaron la incidencia en este mismo delito, entre las cuales destacan Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.

En cuanto a los delitos de alto impacto, resaltó que la incidencia ha disminuido 21 por ciento desde septiembre del año pasado, al pasar de 636 a 477 hasta agosto.

De los 11 delitos considerados en la categoría de alto impacto, la extorsión es el único que observa un incremento, con 21.3 por ciento, lo cual fue atribuido al incremento de denuncias como parte de la estrategia lanzada desde la Federación contra este ilícito.

Sobre este delito, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que a partir de la estrategia para combatir las extorsiones implementada desde el 6 de julio, se han recibido 43 mil 682 llamadas al número 089 por parte de la población.

De estas, 72 por ciento, es decir, 31 mil 411 llamadas, fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento en tiempo real de los operadores; 10 por ciento, es decir, cuatro mil 263 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación.

Derivado de esto, 239 personas han sido detenidas en 19 estados del país, con corte hasta el 3 de septiembre.

En cuanto al reporte de Cero Impunidad, detalló que en estos 11 meses de gobierno han sido capturadas 32 mil 424 personas por su participación en delitos de alto impacto. Se aseguraron 16 mil 48 armas, 245.3 toneladas de drogas y se han desmantelado mil 408 laboratorios.

Entre las detenciones, destacó la de Geovanny “N”, alias El Gordo, operador de la célula delictiva llamada La Barredora, además de Narciso “N”, identificado como responsable de cuatro homicidios ocurridos en el municipio de Centla. Durante su detención, fueron rescatados siete menores de edad, a quienes había sustraído, los cuales hoy se encuentran a salvo.

Para el estado de Sinaloa, que enfrenta una situación particular de violencia a raíz de la captura de Ismael Zambada, El Mayo, desde el año pasado. Reportó que van 95 personas detenidas, 294 armas aseguradas, ocho laboratorios desmantelados y 27 mil 758 kilos de drogas incautadas.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han canjeado por dinero en efectivo cinco mil 890 armas de fuego, de las cuales mil 760 eran largas.