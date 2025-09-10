En PPEF, aumento a Poder Judicial y TEPJF; a Seguridad, INE y Cultura, baja

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026) prevé un alza de 21 por ciento nominal para el Poder Judicial de la Federación (PJF), frente a los recursos que recibió en el 2025.

De acuerdo con el monto destinado a ese rubro en el paquete económico para el próximo año, el PJF pasará de 70 mil 983.6 millones de pesos ejercidos en 2025 a 85 mil 960.2 millones de pesos, una diferencia de 14 mil 976.6 millones, que se traduce en 17 por ciento de aumento en términos reales, en un contexto en el que el pasado 1 de septiembre inició trabajos, con nuevas reglas y organismos que sustituyen al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Dato: En agosto pasado, el presidente de la SCJN, Hugo Ortiz, manifestó su conformidad con el anteproyecto de presupuesto, que estimaba un alza de 8% al PJ.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora está conformada por nueve ministros, le fue asignado un presupuesto de cinco mil 869.7 millones de pesos, cifra que es mayor en 12.6 por ciento respecto de los cinco mil 208.5 millones de pesos que se le destinaron el año pasado.

Mientras que al Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituyó en tareas de administración al CJF, y que será el encargado del pago de nómina y recursos económicos en el Poder Judicial, entre otras labores, se le asignaron 74 mil 224.4 millones de pesos, cifra mayor en 19.6 por ciento al monto destinado el año pasado al extinto organismo, que tuvo en su último año de operación un total de 62 mil 25 millones de pesos.

Respecto al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano de nueva creación que se encargará de garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley, en su primer año de operación contará con un presupuesto de mil 856.5 millones de pesos.

Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá un aumento de 6.9 por ciento respecto al presupuesto que tuvo en el 2025, al pasar de tres mil 749.5 millones este año a cuatro mil 009.4 millones de pesos.

27 por ciento se recortarían a prerrogativas de partidos políticos

El PPEF 2026 señala que el Poder Judicial “debe implementar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas, de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales”.

Para ello, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en sus respectivas páginas de internet, a más tardar el último día hábil de febrero del 2026, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro.

Esto, pese a que en su discurso tras rendir protesta como ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz anunció que solicitaría al OAJ que se apliquen medidas de austeridad y se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, además de que nadie perciba mayores remuneraciones que la titular del Ejecutivo federal, tal y como establece la Constitución y la reforma judicial.

Asimismo, dijo, serán revisadas las remuneraciones que reciben las y los ministros en retiro y se eliminarán “otros apoyos superfluos” que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado de la SCJN. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el PPEF 2026, ello será hasta febrero próximo, cuando se actualice el manual de remuneraciones del PJF.

Otro de los ramos autónomos que, en contraste, verá reducidos sus recursos, es el Instituto Nacional Electoral (INE). El PPEF contempla un recorte de 15.4 por ciento nominal respecto a los recursos que recibió en 2025, cuando se le destinaron 27 mil millones de pesos.

Para el próximo año, en que no habrá elecciones federales, se prevé que opere con 22 mil 837 millones de pesos. Dicha cifra representa una reducción de cuatro mil 162.8 millones de pesos, que en términos reales significa 18.3 por ciento menos recursos.

De esa cifra, también se proyecta un recorte de casi 27 por ciento a la partida “Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión”, que en 2025 obtuvo cuatro mil 802 millones 85 mil pesos, y para 2026 se proyecta otorgarle tres mil 511 millones 602 mil pesos.

¿Quién gana y quién pierde? ı Foto: Imagen: La Razón

Defensa, sube; Semar se mantiene y la SSPC, baja

› Por Ulises Soriano

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 contempla un gasto conjunto de 296 mil 790 millones de pesos para las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En términos comparativos frente al 2025, los datos muestran un incremento en el presupuesto militar, estabilidad en la Marina y una reducción en la SSPC.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026, el gasto total de los ramos administrativos asciende a 2.45 billones de pesos, un crecimiento real de 9.5 por ciento respecto al 2025. Dentro de esa bolsa, la Defensa concentra 6.9 por ciento, Marina 2.7 y la SSPC, 2.5 por ciento.

El Tip: El presupuesto entregado al Congreso prevé un incremento de 1.1% para la Fiscalía General de la República para 2026.

La Defensa es la institución con mayor asignación: en 2026 contará con 170 mil 753 millones de pesos, frente a los 158 mil 287 millones de 2025, 12 mil 465 millones adicionales y un aumento de 4.2 por ciento en términos reales.

El comparativo con la propuesta de gasto enviada en 2025 refleja un crecimiento todavía mayor: 18 mil 758 millones de pesos, equivalente a 8.5 por ciento real. Asimismo, la Defensa aparece en la lista de proyectos de inversión prioritaria, con siete mil millones de pesos.

En el caso de la Semar, el presupuesto pasa de 65 mil 888.7 millones en 2025 a 65 mil 926 millones en 2026. El incremento nominal es de apenas 38 millones, que en términos reales equivale a una variación de -3.3 por ciento.

La dependencia figura con dos mil millones de pesos en proyectos de inversión prioritaria. En términos generales, su presupuesto se mantiene prácticamente en el mismo nivel que el del año previo.

La SSPC enfrenta una disminución considerable en su presupuesto. Para el 2026 se le asignan 60 mil 110 millones de pesos, frente a los 70 mil 422 millones aprobados en 2025, una reducción de 10 mil 311 millones de pesos y un recorte de 17.5 por ciento real. Pese a que cuenta con dos mil 169 millones de pesos en proyectos de inversión, la pérdida de recursos frente al año anterior es significativa, por lo que es la dependencia con el ajuste más marcado dentro del sector de la seguridad.

Quitan a formación en salud más de mil mdp

› Por Yulia Bonilla

Para 2026 se alista una reducción superior a los mil millones de pesos enfocados en acciones de formación y capacitación de personal de salud y relacionados en el sector.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la clasificación funcional “Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud” recibirá seis mil 687 millones 520 mil 944 pesos, lo cual es mil 152 millones menos que los siete mil 840 millones 202 mil 539 pesos que la Cámara de Diputados aprobó para la misma función en el presupuesto del 2025.

El Dato: La propuesta de gasto para recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos contempla una reducción de 9.1% con respecto a lo asignado en 2025.

El impacto de la medida se observa en reducciones para las acciones a cargo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, cuya tarea es la de diseñar e implementar políticas, estrategias y modelos innovadores para que las instituciones de salud “generen conocimiento científico de vanguardia y formen recursos humanos especializados que contribuyan a mejorar la salud de la población mediante el uso óptimo de los recursos institucionales disponibles”.

Para 2026 se proyectan 339 mil 874 pesos, mientras que para este año tuvo aprobados 627 mil 349 pesos.

Otra disminución aparece en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que además de encargarse de conducir la política nacional en materia de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, la formación, capacitación y desarrollo de “capital humano”, tiene como tarea la actualización del marco normativo de la atención médica y asistencia social.

Su reducción se observa al pasar de seis mil 457 millones 219 mil 389 a cinco mil 254 millones 732 mil 381 pesos.

Pese a la reducción de recursos, sí se observa un incremento para centros, como el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que tendrá 243 mil 857 pesos más que en lo asignado este 2025; el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que pasará de 140 millones 26 mil 717 pesos para este rubro de formación en 2025, a 151 millones 960 mil 50 pesos para el siguiente año. Esta tendencia de incremento se replica en los demás centros y hospitales.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el paquete económico propone en una perspectiva global un aumento del 5.9 por ciento para el sector salud, sin embargo, esta no es la tendencia por cada subsistema.

Y es que mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se proyecta con un incremento de 11.7 por ciento en sus recursos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se contempla con una reducción del 3.6 por ciento, mientras que la Secretaría de Salud enfrentaría una baja de 3.2 por ciento.

Al compartir las mismas estimaciones en cuanto a la disminución para la Secretaría de Salud, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que las decisiones del gobierno al respecto “requieren atención” por considerar que “los pilares sociales enfrentan riesgos importantes”.

Anaya alerta por endeudamiento en Paquete 2026

› Por Ulises Soriano

Luego de que se diera a conocer que el Paquete Económico 2026 considera un techo de deuda de 1.8 billones de pesos, lo que equivale a más de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, alertó que el presupuesto presentado por el Gobierno representa un “foco rojo” para el país.

El líder panista señaló que, mientras el Estado busca destacar medidas como los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos, el verdadero problema es la deuda pública, pues “ese es un distractor. Lo que el gobierno quiere es que nos pongamos a hablar de eso, cuando el punto central es la deuda brutal e irresponsable que proponen”, afirmó.

Además, afirmó “nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el Gobierno no quiere hablar y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a cuatro puntos del PIB. Está por encima de cuatro puntos del PIB, y este problema se viene arrastrando desde 2018”, declaró.

16 billones de pesos es el servicio de la deuda paga México

De acuerdo con el panista, el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses sin reducir el capital, ya asciende a 1.6 billones de pesos, cifra superior a lo que se invertirá el próximo año en infraestructura de 900 mil millones de pesos.

“El país ya gasta más en pagar intereses de deudas anteriores que en construir carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos”, advirtió el panista.

Asimismo, acusó al Gobierno de Morena de incurrir en una “irresponsabilidad fiscal” desde 2018, ya que el déficit público supera el 4 por ciento del PIB, cuando se había prometido mantenerlo por debajo de ese umbral.

Ricardo Anaya señaló que no se oponen a los impuestos a los refrescos, “lo que sí le vamos a exigir es que se canalicen (esos impuestos) a salud”, en especial para prevenir y para tratar la diabetes.

México, sin reforma fiscal pero mayor carga a fintechs, videojuegos...

› Por Diego Aguilar

Pese a que en la administración pasada y en lo que va de la actual, se ha descartado realizar una reforma fiscal con la finalidad de no crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, en el Paquete Económico 2026, presentado este 8 de septiembre por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, se confirmaron nuevas medidas fiscales y recaudatorias para ampliar los ingresos federales, medida que impactará a bancos, fintechs, videojuegos y bebidas azucaradas.

En conferencia de prensa, Bertha Gómez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, detalló que la dependencia estima una recaudación de alrededor de 41 mil millones de pesos sólo por impuestos a bebidas azucaradas y que entrarían a las arcas del país y tendrían como destino el sector salud.

El Tip: El gobierno busca dar al ISSSTE la facultad de transferir el excedente de operación para contingencias a la reserva financiera y actuarial del seguro de salud.

De acuerdo con el presupuesto asignado para este 2025, Salud recibió una asignación cercana a los 881 mil 400 millones de pesos, mientras que para el próximo año se estableció un proyecto de 965 mil 663 millones de pesos; es decir, un repunte de 84 mil 200 millones de pesos. “Un incremento nominal de 84 mil 203 millones de pesos, de los cuales 41 mil millones de pesos son provenientes de la fijación del impuesto al que nos referimos”, explicó Gómez.

Édgar Amador Zamora sostuvo que se vigilará que estos recursos lleguen a su objetivo y que lo realizarán a través de la asignación en el Presupuesto de Egresos. “Es una forma bastante clara y transparente de canalizar estos recursos al presupuesto de las distintas dependencias que tienen que ver con la política de salud”, dijo el secretario de Hacienda.

El Dato: La LIF propone donaciones deducibles a personas que entreguen libros en mal estado por causas no imputables a ellos mismos.

El Paquete Económico de este año también contempla la no deducibilidad de tres cuartas partes de las cuotas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Al respecto,

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), estimó ingresos por 10 mil millones de pesos por parte de los bancos por este concepto.

“Hemos estado en conversaciones con la banca comercial, a partir del anuncio, pero creo que está muy claro para el sector, analistas y fiscalistas que lo que estamos haciendo es una homologación respecto a otras jurisdicciones, por ejemplo Estados Unidos y Canadá”, comentó Édgar Amador.

Ingresos ı Foto: Imagen: La Razón de México

El Jefe del SAT explicó que en otros países los bancos no deducen este tipo de impuestos y que para la banca mexicana, al componerse, principalmente, por financieras internacionales, no será algo heterogéneo respecto a la jurisdicción de donde son originarias.

En lo que respecta a las instituciones financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintechs, Dagnino comentó que éstas operan de forma similar a la banca tradicional y que fiscalmente se les tiene que tratar de la misma manera, al detallar que estas figuras tienen que retener impuestos cuando actúan como intermediarias.

Por otro lado, en el caso de los videojuegos con contenido violento, el Estado prevé recaudar alrededor de 183 millones de pesos al año, ya que estimaron un impuesto de hasta 8.0 por ciento del valor del PIB.

Amador Zamora justificó que la decisión se centra en que estos contenidos dañan la salud mental de los mexicanos y dijo que “diferentes estudios” comprobaron la influencia de estos productos en malestares mentales y psicológicos y añadió que los ingresos también serían destinados a mejorar la salud física y mental de los mexicanos.

21.8% del PIB, estimación de Banamex sobre los ingresoso en 2026

183 mdp es el monto que estiman recaudar por videojuegos

SE HACE EL ESFUERZO. Respecto al gasto en salud, Bertha Gómez comentó que se “hacen esfuerzos extraordinarios” para mejorar la atención a la salud de toda la población. Aseguró que se han hecho “grandes avances” que han permitido tener importantes inversiones en el sector salud.

“No dejemos de pasar por alto todos los hospitales que se han abierto, la cantidad de médicos se están contratando, el equipamiento que se está adquiriendo y todo el recurso que sea necesario para el sector salud”, dijo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto óptimo en este sector debería corresponder a un 6.0 por ciento del Producto Interno bruto (PIB) del país. En el caso de México se destina al rededor de 2.9 por ciento del PIB.

De acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, el SAT y la Hacienda Pública consultaron a todo el equipo de abogados a su disposición, para revisar si las mencionadas medidas fiscales no violaban la Ley. Comentó que recibieron el visto bueno y entonces planearon la Ley de Ingresos de la Federación.

MÉXICO IMPONDRÁ ARANCELES. Otros nuevos ingresos que generaría México en 2026 derivarían de aranceles impuestos a países con los que no mantiene un Tratado de Libre Comercio. Hacienda prevé recaudar al menos 70 mil millones de pesos anuales.

Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda comentó que impondrán más de mil 400 fracciones arancelarias, las cuales generarían 254 mil 800 millones de pesos.

“En los ingresos por importación estamos contemplando alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales y a los avances de 2025 que básicamente se derivan de estas medidas arancelarias”, dijo.

Édgar Amador comentó que éstos ayudarán a impulsar también a la industria mexicana y que son parte de la estrategia del Plan México, con el que se busca reactivar la economía nacional y que fue presentado a inicios de 2025 por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por ello, la política arancelaria debe entenderse dentro de una visión más amplia de desarrollo industrial y fortalecimiento económico”, mencionó.

PROYECTO 2026. De acuerdo con un análisis de Banamex, la principal “debilidad” del Paquete Económico 2026 es “la ausencia” de una discusión sobre una reforma fiscal integral que atienda las necesidades de ingreso y gasto tanto de corto como de largo plazo.

Además, señaló que los ingresos en 2026 podrían ser ligeramente menores a pesar de los incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). “La SHCP anticipa los ingresos presupuestarios de 2025 en 21.9 por ciento del PIB, por debajo del 22.1 por ciento de 2024”, sostuvo.

Golpe a la cultura, proponen recorte de casi dos mmdp

› Por Adriana Góchez

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 se contemplan menos recursos para el sector Cultura, que pasará de 15,081.5 millones de pesos —recursos recibidos para el Ejercicio Fiscal de 2025— a 13,097.4 millones de pesos, una reducción de casi dos mil millones, es decir, 13.1 por ciento menos.

Entre las dependencias más afectadas están el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que pasaría de 5,901.9 millones de pesos a 4,613.4 millones de pesos, es decir, 1,288.5 millones menos. Mientras que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que tuvo una asignación de 4,886.3 millones en 2025, ahora tendría 3,943 millones de pesos, lo cual significa 943, 367.6 millones menos.

Actores en un ensayo de la obra Más vale morir ı Foto: Especial

Al ser consultado sobre el PPEF ayer, el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, comentó que el instituto requeriría de entre 6.5 y siete mil millones de pesos. “Lo tenemos muy analizado, sería muy importante contar con un presupuesto entre 6.5 y siete mil millones de pesos. Con eso sería para nosotros más que suficiente. En los últimos años, las ampliaciones presupuestales y los recursos federales nos han permitido llegar a esas cifras para solventar todos los compromisos”, dijo Joel Omar Vázquez Herrera durante la conferencia en la que se dieron a conocer las actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), en el Museo Nacional de Antropología.

Dijo que “nunca va a haber recursos que alcancen. Siempre en todos los ámbitos del Estado mexicano, será importante contar con mayores recursos. La Presidenta (Claudia Sheinbaum) nos ha dicho que va a apoyar al sector cultural, al instituto. Con ampliaciones líquidas podemos solventar todos los retos y los desafíos que tenemos en materia presupuestal para el instituto y no dudo que también así suceda para el sector cultural en México”, externó.

Comentó que hasta ahora no ha platicado del tema con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pero pronto se reunirán. “Apenas voy a tener una sesión con ella para platicar al respecto y revisar el tema”, dijo.

En el PPEF también se contemplan algunos mínimos aumentos, en la Dirección General de Vinculación Cultural, que pasaría de más de 331 millones 285 mil a 334 millones 758 mil; la Dirección General de Cultural Populares, Indígenas y Urbanas, que de 147 millones 423 mil, ahora tendrá 155 millones 936 mil. Además, la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, que pasa de 625.5 millones de pesos en 2025 a 692.8 millones de pesos para 2026.

Pese a que en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura se suprimió la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, se prevé que tenga un presupuesto de 738 millones 963. Lo mismo ocurre con la Dirección General del Centro Nacional de las Artes (210 millones 237 mil), la Dirección General de la Fonoteca Nacional (13 millones 162 mil pesos) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (76 millones 141 mil asignados).

Algunos recursos propuestos en el PPEF

Indautor: 77 millones 161 mil

INEHRM: 35 millones 313 mil

Centro de Capacitación Cinematográfica:

31 millones 609 mil

Cineteca Nacional: 44 millones 111 mil

Imcine: 329 millones 441 mil