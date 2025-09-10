Fuga de gas: ¿Qué hacer para evitar explosiones?

Al detectar una fuga de gas en tu hogar o en algún lugar cercano puedes tomar estas dos precauciones para evitar accidentes:

Evita dejar los quemadores de tu estufa u horno encendidos mientras nadie los esté vigilando Si vas a irte a dormir o a salir de viaje debes asegurarte de que todos los aparatos que utilicen gas tengan las llaves de paso cerradas

Además, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recomienda siempre revisar el cilindro de gas LP al adquirirlo, y no aceptarlo si presenta alguna de las siguientes características:

Si presenta corrosión o abolladuras

No tiene sello de garantía

Su forma presenta alteraciones

Asimismo, recomiendan no rellenar un tanque de gas LP.

Si se presenta alguna emergencia puedes comunicarte al 911 o a la estación central de bomberos por llamada telefónica al número 5768 3700

Por su parte, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) recomienda mantener la calma en caso de percibir una fuga de gas; avisar a las autoridades correspondientes y evitar actos heroicos para salvaguardar tu integridad; no conectar o desconectar energía eléctrica para evitar explosiones; no golpear metales para evitar que se generen chispas, y apagar los teléfonos celulares.

Precaución gas LP ı Foto: Especial

¿Cómo puedo detectar una fuga de gas?

Es de suma importancia saber cómo detectar una fuga de gas para poder actuar de manera eficaz en caso de detectarla y así evitar accidentes.

El aroma a huevo podrido o azufre; ruidos similares a un silbido o soplido cerca de las tuberías; la formación de burbujas en zonas húmedas que se encuentran cerca de las instalaciones de gas; un repentino malestar físico acompañado de náuseas, mareos, fatiga o dolor de cabeza; y el incremento en el consumo de gas de manera anormal en tu casa son algunas de las señales que puedes percibir ante una fuga de gas.

En caso de detectar alguna de estas señales debes cerrar la válvula de tu tanque de gas de manera inmediata; apagar todos los aparatos que funcionen con gas; no utilizar electrodomésticos o encender la luz,; ventilar el lugar de manera natural abriendo puertas y ventanas; y salir del lugar con tu familia y mascotas.