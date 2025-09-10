Habrá aumento de dieta para legisladores; diputados ganarán un millón 307 mil 224 pesos al año

El proyecto de Presupuesto anual para la Cámara de Diputados formalizó un aumento, que implicará 56.8 millones de pesos adicionales en el gasto anual en percepciones.

No ha sido actualizado en más de 12 años — En 2026, el monto de dieta para los diputados quedará formalizado en el Presupuesto de Egresos de la Cámara, lo que implica que las percepciones anuales de los diputados pasan de un millón 193 mil pesos de dieta bruta anual a un millón 307 mil, en comparación con el año pasado.

El proyecto de Presupuesto anual para la Cámara de Diputados formalizó un aumento, que implicará 56.8 millones de pesos adicionales en el gasto anual en percepciones. Con ello los diputados ganarán un millón 307 mil 224 pesos al año, con lo que la dieta queda en 110 mil 578 pesos mensuales, misma que con el descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) quedará en 79 mil.

“El monto asignado como dieta para cada uno de los diputados no ha sido actualizado en más de 12 años y existen diversos factores económicos, en virtud de su impacto en la economía nacional, que justifican la pertinencia de una actualización respecto de la cantidad vigente”, se informó en el acuerdo del Comité de Administración que fue firmado por Morena, PAN, PVEM y PRI, sin MC.

Por otro lado, el documento revela que el incremento también impactará en el aguinaldo, que es de 40 días de dieta bruta, y de esta forma, los diputados recibirán en diciembre 140 mil 504 pesos, y como compensación por el pago del ISR, recibirán otros 67 mil 785 pesos.

Lo anterior se da en medio de las declaraciones del diputado federal Rubén Moreira Valdez y legisladores de MC, que han exigido que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contemple recursos suficientes para salarios dignos de policías, enfermeras, médicos, maestros y militares, conforme a la reforma al Artículo 123, ya aprobada y en espera de publicación.

Asimismo, demandan que se garantice el pago de los adeudos millonarios con proveedores de Pemex, cuya deuda supera los 20 mil millones de dólares.

¿Congelarán el presupuesto del Legislativo?

Por primera vez en las proyecciones del Presupuesto de Egresos, el Poder Legislativo congeló la petición de recursos públicos para 2026, dejándolo en los mismos términos del 2025.

Las dos Cámaras y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron la misma cifra de hace un año, de 17 mil 529 millones de pesos.

Con ello, no se aplica siquiera el ajuste inflacionario de 3 por ciento que se prevé para el próximo año, lo que hubiera significado 500 millones de pesos, aproximadamente.

El presupuesto para la Cámara de Senadores se quedó en 5 mil 103 millones de pesos; el de la Cámara de Diputados en 9 mil 602 millones de pesos y el de la ASF en 2 mil 822 millones.