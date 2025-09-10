Manuel Añorve responde a Félix Salgado: Preocúpense por AMLO, no por ‘Alito’

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños salió en defensa del presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, luego de que el senador morenista, Félix Salgado Macedonio dijo que “Alito” huyó a Perú ante su posible desafuero y detención.

Manuel Añorve desmintió esa versión y aclaró que Alejandro Moreno se encuentra en Perú como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), donde incluso se reunió con la presidenta de ese país Dina Boluarte.

“Recorre Latinoamérica en reuniones internacionales y visitando jefes de Estado. Nadie debe preocuparse por eso”, expresó Añorve al ser consultado por Quadratín y dijo que es mentira la afirmación de Salgado Macedonio.

Insistió en que el morenista se encuentra descontextualizado, pues en cuestión de horas Alejando Moreno regresará al país y “como lo ha hecho con firmeza va a aclarar cualquier duda y a contestar cualquier señalamiento”.

El legislador guerrerense del PRI dijo que Morena mejor “debe preocuparse por cuidar a su Tlatoani, porque las acusaciones contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas o Mario Delgado, por el financiamiento de campañas, son muy graves”.

Añorve Baños enlistó casos de corrupción que, dijo, pesan sobre Morena, entre los que mencionó los presuntos desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la refinería de Dos Bocas, Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Asimismo recordó las decisiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador que han generado cuestionamientos internacionales y recordó la liberación de Ovidio Guzmán y el saludo a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán.

Aseguró que “lo único que le duele a Morena es que Alejandro Moreno ganó el primer juicio de desafuero que tenía como origen Campeche; se los ganó a la Comisión Instructora, que tuvo que desecharlo”.

Recordó que tras ese fallo, Morena emitió una segunda solicitud de juicio, por lo cual insistió en que su dirigente es un perseguido político y dijo que las acusaciones hechas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores dan risa, porque carecen de fundamento.

“La primera andanada de acusaciones que hizo Layda Sansores, Alejandro Moreno se las ganó en tribunales y tuvieron que desechar esa denuncia por improcedente. Después presentaron otra sin base, sin sustento, con acusaciones ridículas, donde Morena ha querido magnificarlo”, señaló.

Al final sostuvo que Moreno Cárdenas enfrentará las acusaciones en México y la mejor respuesta será su presencia en el país.

“El mismo presidente Alejandro Moreno aquí estará como siempre, de pie y con firmeza, aclarando cada acusación que le hagan. No está huyendo ni lo hará, porque ha demostrado que sabe ganar en tribunales”, concluyó.

