Manuel Añorve confronta a Noroña: ‘Es responsable directo de la violencia’

Manuel Añorve (izq. en 2a foto) acusa que Fernández Noroña (der.) es el que inicia la violencia en el Pleno, tras pelea con "Alito" (der. en 2a foto).

El coordinador de la bancada priista en el Senado, Manuel Añorve, arremetió contra el presidente de la Mesa Directiva e integrante de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y lo acusó de ser quien ha iniciado las peleas y confrontaciones con sus rivales políticos en el Pleno.

Lo anterior en respuesta a las agresiones físicas que intercambiaron Fernández Noroña y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el pasado 27 de agosto, hechos por los que ambas partes ya interpusieron denuncias.

De izq. a der., los priistas Rubén Moreira, Alejandro Moreno y Manuel Añorve. ı Foto: Cuartoscuro

Durante su participación en sesión del Senado de la República, Añorve Baños finalizó su intervención con un mensaje directo a Fernández Noroña, en el que lo acusó de “manchar” la tribuna y, en consecuencia, ser el provocador de la violencia.

“Esta tribuna usted la ha manchado”, dijo el senador priista. “Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta cámara. Usted es el responsable de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece”, abundó.

A lo largo de este mensaje, Fernández Noroña intentó interrumpir al priista, argumentando que se había terminado su tiempo para hablar. Sin embargo, Manuel Añorve defendió que aún contaba con espacio suficiente para exponer su queja contra el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

“Quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. [...] Señor Fernández Noroña, usted es el que ha polarizado este debate y no está respondiendo como lo que es. solo responde con mentiras”, dijo Manuel Añorve, en medio de interrupciones de su interlocutor.

Alejandro Moreno (izq.) y Manuel Añorve (der.). ı Foto: Cuartoscuro

Finalmente, Manuel Añorve recordó que, desde el PRI, ya presentaron una denuncia contra Fernández Noroña por los hechos del pasado miércoles, y advirtió que seguirán tomando medidas legales de ser necesario.

“Ya se le presentaron denuncias penales a usted y a todos los involucrados en la agresión que tuvo contra los legisladores del PRI; tampoco nos vamos a quedar callados y lo vamos a seguir denunciando”, concluyó el legislador.

Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno protagonizan pelea en la Casona de Xicoténcatl. ı Foto: Especial.

Ayer, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que ya había presentado una denuncia contra Fernández Noroña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los probables delitos de amenazas y lesiones.

Mientras tanto, el morenista aseguró que hizo lo propio, y acusó que los medios de comunicación lo han querido retratar como el agresor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am