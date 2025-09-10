Renovación de INE: Así puedes hacer el trámite este 2025

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente sólo existen tres modelos de credenciales que tienen vigencia y validación para ejercer el voto. La credencial para votar cuenta con diez años de vigencia a partir de que fueron emitidas, por lo que una vez cumplido este periodo debe renovarse.

El modelo E que fue emitido a partir de julio 2014; el modelo F para personas que residen en el extranjero fue emitido a partir de febrero del 2016; el modelo G y H emitidos a partir de diciembre del 2019.

Para renovar tu INE solo debes seguir los siguientes pasos:

Haz una cita o acude al módulo: Puedes ubicar el módulo más cercano a tu domicilio, o bien tu lugar de trabajo y hacer una cita. También puedes acudir directamente para que te asignen un turno. Prepara tus documentos: Antes de acudir al módulo debes revisar cuáles son los documentos que debes llevar. Acude a tu módulo: En caso de haber realizado una cita, debes acudir a tu módulo correspondiente en el horario establecido. Recoge tu Credencial: Tu credencial para votar será entregada en el mismo módulo en el que la solicitaste. No olvides presentar el comprobante que te dieron al hacer el trámite.

Credencial para votar vigente 2025 ı Foto: Especial

¿Qué documentos necesito para renovar mi INE?

Para poder renovar tu credencial para votar nececitas:

Un documento de nacionalidad : Puede ser tu acta de nacimiento o una carta de naturalización.

Una identificación con fotografía: Puede ser tu pasaporte, cédula profesional, licencia para conducir, cartilla del servicio militar nacional, credencial de servicio público, documentos de escuela pública o privada, credencial de derechohabiente, o credencial de identificación laboral.

Un comprobante de domicilio: Puede ser un recibo de pago de impuestos y/o servicios, estado de cuenta, contrato de arrendamiento reciente, o una copia certificada de las escrituras de tu propiedad.

La identificación que presentes debe ser original y vigente, o con una expedición no mayor a diez años.

En caso de no contar con alguna identificación o comprobante de domicilio puedes presentarte con dos personas que funjan como testigos. Estas personas deben contar con credencial para votar vigente, la primera debe tener registro en el mismo municipio o alcaldía de tu domicilio, mientras que la segunda debe contar con la misma entidad federativa.