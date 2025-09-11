CSP garantiza becas y más a salud, educación, vivienda…

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay recortes generales en sectores como salud y educación, señaló que el Paquete Económico de 2026 presentado ante el Congreso de la Unión es “responsable y humanista”, y explicó que, en esta ocasión, hubo una redistribución de recursos de cada rubro en las dependencias responsables.

La mandataria explicó que, en cuanto al rubro de salud, no todos los recursos están dentro de la secretaría del ramo, sino que una parte se asignó al IMSS-Bienestar, al IMSS y al ISSSTE.

Asimismo, sostuvo que los recursos para los programas, que este año serán por 987 mil millones de pesos, están garantizados, al igual que la inversión en salud.

El Dato: En 2025, el presupuesto para el ejercicio fiscal del sector salud sumó 918.4 mil millones depesos, lo que representó un recorte de 11 por ciento respecto al de 2024.

“Número uno, programas de Bienestar, garantizados. Número dos: aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso, el presupuesto en educación aumenta. Vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Entonces, esa es la característica: garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y, al mismo tiempo, garantizada la inversión… Entonces, es un paquete económico responsable, humanista, que garantiza los derechos”, aseguró.

En cambio, destacó que donde sí se observa una disminución es en el gasto operativo del gobierno, como son los salarios de altos funcionarios.

“Eso sí disminuye. Es decir, la austeridad republicana es aquella que disminuye el costo del gobierno a la sociedad. En el periodo neoliberal disminuían educación y salud porque los consideraban gastos, no inversiones; ahora no, todo eso está garantizado y aumenta”, declaró.

En cuanto a los ingresos, destacó el aumento que se espera mediante las aduanas, derivado de los cambios propuestos a la Ley Aduanera y la estrategia de combate a la corrupción. Enfatizó que el incremento de impuestos a refrescos y otras bebidas azucaradas no tiene por objeto crecer los ingresos, sino que se tomó la decisión como mecanismo para inhibir el consumo de estos productos, por el daño que producen a la salud de la población.

15.1 por ciento se estima que sean los ingresos tributarios

987 mmdp se asignarán a programas del bienestar

201 mmdp se prevé destinar en seguridad para el 2026

“En el caso de los refrescos, ojalá no recaudemos nada por los refrescos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se deje de consumir tanto refresco… No queremos que se incremente la recaudación, queremos que se deje de tomar tanto refresco”, recalcó.

Consultada por los apuntes de especialistas, que ven necesaria una reforma fiscal, la mandataria respondió que esta narrativa es falsa, porque los recursos para lo planeado están asegurados.

Este punto fue enfatizado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, quien destacó que la previsión es que los ingresos tributarios lleguen a 15.1 por ciento, lo cual será un récord histórico y sin necesidad de que haya reforma.

“Una muestra de que, sin reforma fiscal, sin mover impuestos, simplemente combatiendo la corrupción, siendo más eficientes en la recaudación, podemos aumentar la recaudación de una manera sana y sostenida”, dijo.

Al presentar el balance de los elementos que componen el Paquete Económico, el secretario de Hacienda y Crédito Público destacó que las prioridades en el gasto son los programas para el bienestar, con 987 mil millones de pesos; educación, con 1.1 billones de pesos; el sector de inversión, con 1.3 billones de pesos; seguridad, con 201 mil millones de pesos; vivienda, con 399 mil millones de pesos, y salud, con 966 mil millones de pesos.

Señala la “deuda corrupta” de FCH-EPN

› Por Yulia Bonilla

La presión actual para el Gobierno de México en materia presupuestal se encuentra en los vencimientos correspondientes a la deuda de Pemex, calificada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como la “maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”.

Al presentar los lineamientos generales del Paquete Económico 2026, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, subrayó que dichas presiones para atender los pagos que se deben hacer se darán entre éste y el próximo año.

“Una de las principales presiones en el presupuesto que hemos enfrentado en el año 25 y en el 26 es el rescate de Pemex, el pago de la deuda de Pemex… ¿Cuál es la presión que nos está poniendo en el presupuesto en estos años?

“Del saldo histórico de la deuda de Pemex, 46 por ciento tiene vencimientos en esta administración. El 26 por ciento de los vencimientos ocurren en 25 y en 26, eso es lo que explica esta presión tan importante que tenemos en la famosa línea presupuestal de Pemex y que nos está presionando en los presupuestos, en las métricas”, enfatizó.

Expuso que durante los años en que creció el endeudamiento, la producción de diésel y gasolina, a la vez, cayó de manera considerable.

“Esta gráfica que hemos mostrado aquí en diversas ocasiones muestra la dinámica, cómo endeudaron a Pemex en los gobiernos neoliberales. Vean cómo empieza en 43 mil, acaba en 105 mil millones de pesos; un aumento de 130 por ciento en una década”, subrayó.

El punto fue enfatizado por la Presidenta, quien señaló que se debe continuar con la ayuda a Pemex para cumplir con los pagos al endeudamiento que dejaron crecer los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar; tenemos que pagarlo, son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros, por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”, resaltó.

La mandataria dijo preferir no llamar a esto una presión presupuestal; sin embargo, reconoció que la meta de reducción fiscal que se contemplaba en seis por ciento para el primer año, pero que ahora se proyecta que cerrará en 4.1, se verá impactada por el pago de la deuda de Pemex.

“Lo que se presentó ayer, se había presentado en 3.9, se cierra en 4.1, y es justamente por el tema de los vencimientos de Pemex… No hay presiones de gasto, eso no, nosotros no hablamos de presiones de gasto; hay inversión pública, que es muy distinto, esa es nuestra concepción. Y cualquier, digamos, efecto que pueda tener una consolidación —como le dicen— más acelerada, ¿por qué no puede ser más acelerada? Por los vencimientos de Pemex, por la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña; esa es la razón”, dijo.

Recordó que será hasta el 2027 cuando la petrolera salga sólo con sus finanzas, sin necesidad de recurrir al apoyo federal.

Ven ineficaz alza a refrescos

SIN EFECTO. Por su parte, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) señaló que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas o con azúcares añadidos es una “medida ineficaz e inequitativa” porque no resuelve de fondo el problema de obesidad y de las Enfermedades No Transmisibles (ENTs); además de que la carga fiscal que se le impondrá a estos productos es injustificada, ya que, aportan menos del 5.0 por ciento de calorías de las dietas de las personas.

“Es una medida ineficaz e inequitativa. No atiende a la multifactorialidad del problema de obesidad y de las ENTs, además que concentra injustificadamente la carga fiscal en un producto que aporta menos del 5.0 por ciento de las calorías que consumen los mexicanos, sin considerar al otro 95 por ciento que provienen de otras fuentes de energía”, indico.