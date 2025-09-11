Nueva integración de la SCJN inicia primera sesión pública

Sesión de este jueves en la SCJN.

A las 10:14 horas dio inicio la primera sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diez días después de haber asumido el cargo como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva integración, constituida por nueve juristas electos por voto popular, lleva a cabo este jueves su primera sesión pública del Pleno.

“Se abre la sesión de este 11 de septiembre de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

Más adelante, saludó al ministro Aristides Rodrigo Guerrero García, quien asistió a la sesión de manera remota, pues aún se encuentra en recuperación tras el accidente automovilístico que tuvo el pasado 22 de agosto, y que le generó fractura en ocho costillas.

“Nuestro compañero Aristides Rodrigo se encuentra de manera remota. Te saludo, Aristides, me da gusto que ya te encuentres aquí”.

En la sesión se resolverán 14 proyectos de resolución que dejaron pendientes las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

La sesión inició con el análisis del proyecto 186/2023 respecto a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra disposiciones de la Ley de Salud Mental de Chihuahua.

En ese expediente, la ministra Yasmín Esquivel propone invalidar parte del proceso legislativo al considerar que no se consultó a personas con discapacidad.

Al presentar el proyecto, la ministra Esquivel, quien repite en el cargo tras ser electa en las urnas el pasado 1 de junio, la ministra aprovechó para agradecer el voto.

“Mi más profundo agradecimiento a las mujeres y hombres que con su voto me permitió llegar hasta aquí (...) daré certeza a la ciudadanía con independencia y autonomía”.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, asistieron a la Corte e ingresaron al salón de plenos para ver el inicio de la sesión de la nueva integración de la SCJN.

Asimismo, por primera vez en la historia de la Corte, se permitió el acceso a 15 representantes de medios de comunicación.

