Sheinbaum pedirá a diputados recortar presupuesto del Poder Judicial

Tras recordar que el presupuesto proyectado para el Poder Judicial fue planificado por los anteriores integrantes del mismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reducir el monto, al señalar que la nueva conformación de dicho poder tendrá menos gastos como, por ejemplo, salarios menores para los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para 2026, el Poder Judicial solicitó un presupuesto por 85 mil 960 millones 228 mil 646 pesos, lo cual esta más de 11 mil 500 millones de pesos por arriba respecto del año pasado. El proyecto fue elaborado y aprobado por los anteriores ministros cuyas funciones terminaron el pasado 30 de agosto.

Claudia Sheinbaum recordó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se integra a partir de lo que cada dependencia y, en este caso, órgano autónomo, solicita, y corresponde a la Cámara de Diputados revisar, hacer los cambios que considere necesarios y aprobar la distribución presupuestal definitiva para el siguiente año.

Claudia Sheinbaum dijo que probablemente los nuevos ministros de la Corte no tuvieron tiempo para modificar el proyecto presupuestal que aprobaron sus antecesores y por ello se solicitará a la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja que realice cambios para bajar la cantidad de recursos solicitados, al recordar que los nuevos ministros se redujeron el salario.

“Los nuevos ministros no corrigieron ese, no necesariamente porque estén de acuerdo, no, sino a lo mejor no les dio tiempo. Tiempo de que llegaron a que se tenía que enviar el presupuesto. Entonces, nosotros sí estamos orientando, o es nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial. Porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del poder judicial”, dijo Claudia Sheinbaum esta Mañana en Palacio Nacional.

Al estimar que se trata de 15 millones de pesos adicionales observados al Presupuesto, Claudia Sheinbaum comentó que se podría reorientar dicho monto al Instituto Nacional de Antropología e Historia o para algunas universidades y rubros de salud

“Esos 15 millones de pesos que se reorienten ahí donde hay pues mayor necesidad. Por ejemplo, el INAH, sí sale el presupuesto con un poco menos, ya no tuve yo la oportunidad de revisarlo, pero tiene que tener más presupuesto. Entonces, estos 15 que bajan del Poder Judicial, pues se puede poner en el Instituto Nacional de Antropología y Historia, en algunas universidades que también salieron bajo sus presupuestos y por ejemplo, inversión más inversión para proyectos de infraestructura o salud o educación o los principales derechos del pueblo de México”, dijo Claudia Sheinbaum.

