Agente de ICE mata a migrante mexicano que se resistió al arresto en Chicago.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó este viernes a un migrante mexicano en Chicago, luego de que éste se resistiera al arresto y lo atropellara con su auto, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

“Esta mañana, mientras se llevaba a cabo un operativo dirigido a un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales, el individuo se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una distancia considerable con su auto”, indicó el departamento en un comunicado.

De acuerdo con medios locales, el oficial de ICE sufrió múltiples heridas, pero se encuentra en “condición estable”. El inmigrante, identificado como Silverio Villegas-González, fue declarado muerto.

“Estamos orando por la pronta recuperación de nuestro agente de seguridad. Él cumplió con su entrenamiento, utilizó la fuerza adecuada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

“Temiendo por su propia vida, el agente disparó su arma”, dice el comunicado.

Según el DHS, “las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a un aumento del 1000% en las agresiones contra ellas mientras llevan a cabo operaciones policiales”.

El incidente se produjo cuando el ICE lleva poco menos de una semana en una operación de control de la inmigración en Chicago que ha bautizado como ‘Midway Blitz’.

JVR