¿Cómo hacer la FOTO Polaroid con tu artista favorito? Paso a paso para la imagen con IA

Se han encontrado muchos usos para Inteligencia Artificial. Desde una manera de mejorar el algoritmo de plataformas, hasta una manera de encontrar entretenimiento y ahora también de cumplir el sueño de miles de fans de tener una foto con su artista favorito.

Paso a paso para hacer las fotos polaroid con IA

Para hacer las fotos Polaroid con artistas en IA, hay que seguir una serie de pasos sencillos y solo necesitarás las imágenes de referencia y utilizar la herramienta desde Gemini de Google. Ahora, te explicamos cómo hacer la imagen.

Tutorial de las fotos Polaroid.

Paso 1: Descargar Gemini y crear una cuenta.

Paso 2: Agregar las fotos en la conversación con la IA.

Paso 3: Añadir el siguiente texto: “Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that boy/girl hugging me.”

Paso 4: Espera al resultado.

Paso 5: Guarda la foto y comparte.

¿Cómo inició el trend de las fotos polaroid con IA?

En redes sociales, ha comenzado a hacerse viral una tendencia que consiste en crear una foto estilo Polaroid con ayuda de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google. De este modo, miles de usuarios publican fotos con personalidades del ámbito artístico que admiran.

Bad Bunny, Liam Payne, Shakira, Karol G, bias del kpop y muchísimos artistas que forman parte del medio artístico han sido retratadas en imágenes y compartidas a través de redes sociales por parte de usuarios entusiasmados con este nuevo descubrimiento del uso de la IA.

Esto ha funcionado como una manera de mostrar tu cariño por algún famoso y cumplir, aunque sea de manera virtual, el sueño de tener una foto con ellos, algo que podría parecer imposible por cuestiones de distancia o incluso, que dichas personalidades ya no están con vida.

Cabe mencionar que por eso mismo, algunas personas han comenzado a utilizar esta herramienta para recordar a sus seres queridos que ya no se encuentran, al así conseguir una última foto con ellos como una especie de confort ante la pérdida.