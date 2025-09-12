China, contra arancel; México: no al conflicto

Mientras México recalcó que con la aplicación de aranceles a países con los que no tiene tratado no pretende iniciar un conflicto, China aseguró que “protegerá decididamente sus derechos e intereses” y advirtió que se opondrá a las “medidas excluyentes” que respondan a “coerciones por parte de terceros para que se le apliquen tarifas a sus productos”, en referencia a Estados Unidos.

Lo anterior, un día después de que la Secretaría de Economía anunció el plan de fijar aranceles desde 35 hasta el 50 por ciento a diversos productos importados, principalmente de Asia, entre ellos vehículos eléctricos, mientras que otras industrias, como la siderúrgica y los electrodomésticos, también se enfrentarían a nuevos impuestos en México.

El Dato: El plan arancelario contempla modificaciones en mil 463 fracciones que representan el 8.6% de las importaciones totales, con un valor de 52 mil mdd.

El portavoz de la Cancillería de China, Lin Jian, declaró que su país “siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa (y) se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos, (así como) a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes.

“Esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global”, agregó.

El miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la iniciativa busca “proteger la industria nacional frente a prácticas de dumping” y se aplicará exclusivamente a países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

DESCARTA ALZAS. Aquí, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ya se ha entablado comunicación con los embajadores de distintos países en México, como por ejemplo, el de China, Chen Daojiang, así como el de Corea del Sur, para explicar que la aplicación de aranceles busca el fortalecimiento económico interno, como se estableció en el Plan México.

“Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país… Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México, pero lo que queremos es hablar y platicar, sin necesidad de generar algún conflicto”, declaró en conferencia de prensa.

Además, recordó que esta decisión se sostiene con el marco que establece la Organización Mundial de Comercio, a la que México pertenece, y que es la misma que establece el límite de aplicación de impuestos a la importación de productos.

La mandataria vaticinó que el gravado de algunos productos importados impulsará la producción nacional, como en la industria textil y de calzado, y descartó que esta medida traiga alzas en precios de productos.

También descartó que este plan busque responder a las acciones arancelarias que Estados Unidos ha tomado respecto de México.

“Recuerden que el Plan México yo lo presenté antes de que incluso el presidente Trump supiéramos que iba a ganar. O sea, todavía estaba la elección de Estados Unidos y hablamos del Plan México y de sustitución de importaciones y de fortalecimiento de la industria nacional en ciertos sectores, donde México ha perdido muchísima capacidad de producción.

“Después lo presentamos nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, no, no está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Destacó que este proyecto para fortalecer la economía nacional ha recibido el respaldo del sector empresarial y de los trabajadores: “Hay, digamos, un acuerdo en nuestro país de que es muy importante fortalecer la producción nacional en ciertos sectores. Entonces, por eso lo llevamos también al Congreso, en la idea de que el Congreso también asuma la visión general del Plan México”.

Claudia se reúne con presidente del BID

Por: Yulia Bonilla

En el marco de la planeación presupuestal para 2026 y el redireccionamiento de la política económica, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer con Ilan Goldfanj, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quien dijo haber abordado las perspectivas favorables para México.

“En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, dijo en redes sociales, al compartir una fotografía del encuentro.

La presidenta Sheinbaum (c.), y directivos del BID ayer, en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

La visita fue parte de una gira de reuniones por el presidente del BID, quien por su cuenta destacó la coincidencia de impulsar proyectos de infraestructura y polos de desarrollo.

“Gracias al secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, y su equipo, por recibirnos. Revisamos la programación 2025 del Grupo BID, con operaciones en infraestructura, polos de desarrollo y fortalecimiento fiscal de los estados. Destacamos el apoyo al sistema de cuidados a través de BID Cuida, como un eje clave, así como también exploramos nuevas áreas de cooperación en Pymes, energías renovables y apoyo técnico en política fiscal e integración regional”, dijo.