En Puebla, se construirá ‘Olinia’ el auto emblema del gobierno federal, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo durante su gira en Puebla, que en esa entidad es donde “se construirá ‘Olinia´, el auto emblema del Gobierno Federal.”

Como parte del Primer Informe de Gobierno, la presidenta llegó a Puebla para rendir cuentas acerca de los programas y recursos destinados a la entidad, con los que, afirmó, “que el país se encuentra en los niveles más bajos de la historia de pobreza.”

En Puebla, la presidenta @Claudiashein inicia su segunda semana de gira nacional. En esta entidad, un equipo de 100 científicos trabaja en el diseño del mini auto eléctrico Olinia.



Resaltó que, desde que llegó Morena al Gobierno Federal con el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias al aumento al salario mínimo del 135 por ciento, pasó de 3 mil pesos a 8 mil 600 pesos.

Mencionó que, en Puebla, 619 mil 316 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 69 mil 767 personas reciben el apoyo por alguna discapacidad; 24 mil 892 personas reciben la beca “Jóvenes Construyendo el Futuro” por trabajar en alguna empresa y percibir el salario mínimo, así mismo, 28 457 estudiantes de Universidad son parte de “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

La presidenta de México, comentó que los nuevos programas que se han implementado durante su mandato: Han apoyado a las mujeres de 60 a 64 años, que en Puebla son 141 mil 952 mujeres; así como el apoyo a las niñas adolescentes que van a la secundaria pública con la beca “Rita Cetina” y el programa “Salud Casa por Casa”.

La mandataria federa, informó que se están repavimentando y mejorando las carretas de la entidad; se está modernizando la carretera que pasa por la Mixteca; se está trabajando en el saneamiento del Río Atoyac, se comenzará con la rehabilitación de la presa de almacenamiento Manuel Ávila Camacho.

“Puebla participa en proyectos de todas las áreas, tecnología, educación, cultura, programas de bienestar, programas de las mujeres y con todas las áreas, turismo”, dijo al tomar la palabra el mandatario en la entidad.

Y resaltó que el principal eje en el que la administración estatal tiene participación es la seguridad pública para el bienestar de las y los poblanos. “Este ha dado resultados como reducción en el robo a transportista en carreteras federales y estatales; así como el combate al robo de hidrocarburo”.

Acompañamos a la presidenta @Claudiashein a #Puebla, donde empieza la gira de este fin de semana para rendir cuentas al pueblo de México. En este estado se desarrolla el nuevo carro mexicano Olinia, además las y los poblanos reciben apoyo directo de los Programas de Bienestar,… pic.twitter.com/8GJoAHtwco — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) September 12, 2025

