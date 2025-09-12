Sheinbaum: No se trata de medidas de coerción a China por aranceles de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que vaya a haber una caída en el intercambio comercial con China y otros países por los aranceles, ya que aclaró que “no es para todo lo que producen, es para ciertos sectores”, dijo.

“No se trata de medidas coercitivas”, respondió Claudia Sheinbaum luego de que el gobierno de China se quejó respecto a la propuesta de México de incrementarle los aranceles 50 por ciento.

“No estamos violando ninguna norma internacional, hay muchos países en esta condición, es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía. Ya habíamos hablado con el gobierno chino y con el embajador, hubo pláticas sobre el asunto”, dijo esta mañana Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Asimismo, dijo que no es nada contra ningún país, y afirmó que se trata de una decisión importante para fortalecer la economía del país.

“No son discriminatorias ni de coerción ni nada que ver con eso”, sostuvo.

Comentó que es importante que se sepa que “no tenemos nada contra ellos, al contrario, tenemos mucho respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que es importante tomar. Siempre habrá diálogo con China”.

China señaló ayer que aboga por una economía inclusiva, por lo que “se opone firmemente a cualquier coerción” y defenderá sus derechos, después de que México propusiera un arancel de 50 por ciento a las importaciones de automóviles desde el gigante asiático.

Pekín “se opone firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria cuando fue cuestionado sobre la reacción de China ante la propuesta de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR