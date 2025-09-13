Cerrará CSP rendición de cuentas en el Zócalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 5 de octubre concluirá su gira nacional por las 32 entidades federativas —durante la cual presenta informes regionales de resultados— en el Zócalo de la Ciudad de México.

En Tlaxcala, el segundo punto de su recorrido de ayer, la mandataria apuntó: “Hay que ir a todos los estados de la República, a dar el informe, a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo. El fin de semana pasado estuvimos en nueve estados y así hasta cerrar en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 5 de octubre, domingo 5 de octubre. Vamos a cerrar esta gira de informe”.

En tanto, en Puebla, al iniciar su recorrido, destacó la reducción de la desigualdad en el país con la llegada de la Cuarta Transformación, gracias al aumento del salario mínimo, el otorgamiento de Programas para el Bienestar y el rescate de la obra pública.

En hidalgo fue recibida por el gobernador Julio Menchaca. Fotos›Cuartoscuro y Especial

El Dato: La Presidenta informó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegará a México el 18 de septiembre para una visita oficial; revisarán temas bilaterales.

“Pasamos de ser uno de los países más desiguales del mundo a uno de los países menos desiguales de nuestro continente, se redujo la desigualdad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se redujo la desigualdad?, y ¿Cómo salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos?”, preguntó.

Y agregó: “Fíjense, todavía hay muchas personas en pobreza en el país, y por eso trabajamos, para que no haya un solo mexicano o mexicana en la pobreza; pero estamos hoy en el nivel más bajo de la historia del número de personas en pobreza en nuestro país, de toda la historia de México”.

La titular del Ejecutivo federal resaltó que, desde que llegó Morena al Gobierno federal con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

899 mil 733 hidalguenses reciben algún programa del bienestar

18 mil viviendas se construyen en Tlaxcala

616 mil adultos mayores reciben una Pensión para el Bienestar

Mencionó que, en Puebla, 619 mil 316 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 69 mil 767 personas reciben el apoyo por alguna discapacidad; 24 mil 892 personas reciben la beca “Jóvenes Construyendo el Futuro” por trabajar en alguna empresa y percibir el salario mínimo, y anunció que en esta entidad se construirá el auto Olinia, emblema del Gobierno federal.

La mandataria confirmó que se están repavimentando y mejorando las carretas de la entidad, se está modernizando la carretera que pasa por la Mixteca, se está trabajando en el saneamiento del Río Atoyac, y se comenzará con la rehabilitación de la presa de almacenamiento Manuel Ávila Camacho.

A su vez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, indicó que esta entidad participa en proyectos de todas las áreas, como son tecnología, educación, cultura, programas de bienestar, programas de las mujeres y turismo.

Resaltó que el principal eje en el que la administración estatal tiene participación es la seguridad pública, siempre con la mira de buscar el bienestar de las y los poblanos, “lo que ha dado como resultado la reducción en el robo a transportista en carreteras federales y un mejor combate al robo de hidrocarburo”.

El mandatario poblano, Alejandro Armenta, le dio la bienvenida. Fotos›Cuartoscuro y Especial

APOYO A MUJERES. Horas después, en el estado de Tlaxcala, acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Sheinbaum Pardo dijo que en esta entidad todos los municipios contarán con un centro LIBRE, con el objetivo de acabar con la violencia que sufren las mujeres.

“Es un espacio para que las mujeres puedan ir, desarrollar sus capacidades, o en todo caso, si viven alguna situación de violencia, puedan acceder”, dijo, tras resaltar que esta acción resulta relevante, en uno de los estados con mayores índices de delitos que afectan principalmente a las mujeres.

Sheinbaum Pardo apuntó que en el estado ya es una realidad la implementación de tres nuevos programas sociales, que son la pensión para mujeres de 60 a 64 años, la entrega de becas universales para adolescentes de secundaria y el programa de Salud Casa por Casa.

En materia de salud, anunció que este año iniciará la construcción del Hospital de la Mujer y la ampliación del Hospital Infantil, además de que el estado contará con 14 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS), que anteriormente funcionaban como guarderías del IMSS.

En tanto, la gobernadora Lorena Cuéllar expresó su reconocimiento a la Presidenta por los avances alcanzados durante el primer año de su administración, y destacó su liderazgo, su cercanía con el pueblo y las labores para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

La mandataria estatal aseguró que Tlaxcala ha sido testigo de cómo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha honrado el legado de la transformación con hechos, no con discursos; con más calle que escritorio, con programas sociales que llegan a los más necesitados, con la dignificación de la educación pública y con el apoyo decidido a las mujeres y obras que cambian vidas.

MÁS AVANCES. En Hidalgo, el tercer estado que visitó ayer, la jefa del Ejecutivo arribó a las instalaciones de la Feria de San Francisco, en Pachuca, en donde, acompañada por el gobernador, Julio Menchaca Salazar, señaló que antes “éramos el país más desigual del mundo; ahora, se ha reducido la brecha tanto, que somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá.

“No solamente salieron de la pobreza millones de mexicanos, sino que la diferencia entre los más ricos y los más pobres se redujo; eso significa que hay más distribución de la riqueza”, afirmó.

Los ciudadanos que acudieron al evento “La Transformación que Avanza en Hidalgo” recibieron a la mandataria con porras, consignas, música mexicana, playeras, gorras y peluches alusivos al partido Morena, lo que agradeció la mandataria.

En su oportunidad, Julio Menchaca Salazar resaltó el compromiso de la mandataria con Hidalgo y dijo: “Hoy recibimos en la capital hidalguense a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, donde comparte su informe”.

El mandatario estatal agradeció el respaldo de la jefa del Ejecutivo a los proyectos que impulsan el desarrollo del estado, y agregó que, a través de los programas del bienestar se otorgan “servicios para el pueblo”, y por ello, se ha consolidado un Gobierno cercano a la gente.

Sheinbaum dijo que, en números, en el estado de Hidalgo, la cantidad de personas que reciben la pensión para adultos mayores, son 322 mil 856 adultos de 65 años y más.