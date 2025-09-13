Morena respalda captura de ‘Hernan Bermúdez’ y PAN exige investigación integral y cero encubrimiento

Tras la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, presunto líder de La Barredora y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, las posturas de Morena y del PAN en el Senado marcaron un contraste.
La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, aseguró que la aprehensión confirma que “este gobierno va contra corruptos y delincuentes”.
Subrayó que es momento de “limpiar a este gobierno de delincuentes que se han beneficiado de la oportunidad que ha representado el cambio” y refrendó que “nadie tiene derecho a ensuciar la imagen de gobiernos transparentes, honestos y eficientes como los que han encabezado Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum”.
Chavira elogió el trabajo del gabinete de seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, y destacó que en medio año se logró la ubicación del exfuncionario, “a diferencia de gobiernos pasados cuando se encubría a los delincuentes”.
Recordó que la captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, el Ministerio Público de ese país y autoridades mexicanas. “Aquí no aceptamos corruptos ni delincuentes que le ensucien la cara al Movimiento de la Cuarta Transformación. Confiamos en que habrá castigo y sanciones”, afirmó.
¿Qué opina la oposición?
En contraste, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, junto con sus grupos parlamentarios, exigió que el caso no se quede en una sola detención.
“Detener a una persona no basta: México necesita verdad completa, responsabilidades claras y cero encubrimiento”, señaló el partido, al advertir que este hecho “no es aislado; forma parte de un patrón (…) tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales en entidades gobernadas por Morena”, señaló el blanquiazul en un comunicado.
Los panistas plantearon exigencias puntuales: “investigación a fondo e imparcial”, “cero encubrimiento” y “transparencia total”. Además, demandaron sanciones ejemplares y protección a testigos y denunciantes. “La ciudadanía merece una explicación completa: ¿quiénes sabían?, ¿quiénes permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron?”, cuestionaron.
