¿Dónde ver el desfile el 16 de septiembre 2025 en Guadalajara?

Este 16 de septiembre se celebrará la Independencia en la capital de Jalisco. Aunque las celebraciones ya comenzaron en Guadalajara desde el 13 de septiembre, el 16 se septiembre también se espera llevar a cabo el Desfile Cívico Militar como es tradición.

Como en años anteriores, este desfile comenzará a las 10:00 horas por la calle Avenida Chapultepec, y terminará en la Avenida México.

Podrás presenciar este evento conmemorativo de manera presencial, así como seguir la transmisión en vivo del canal 44 de la Universidad de Guadalajara, o en su canal de YouTube.

Se espera que los integrantes de Protección Civil, la Policía Vial, la Policía Municipal, los Servicios Médicos Municipales, los Bomberos Estatales, académicos y la Asociación de Charros de Jalisco se encuentren en este desfile.

Pero el tradicional Desfile Cívico Militar no será el único acontecimiento que se dará el 16 de septiembre en Guadalajara, pues también se espera que esté acompañado de actividades culturales y gastronómicas.

Desfile de La Independencia en Guadalajara ı Foto: Especial

Entre estas se encuentra la Paella Solidaria de las Peñas, en el que se repartirán hasta siete mil 500 raciones de paella en el parque de San Roque. Esta paella está organizada por la Diputación de Guadalajara en colaboración con la Federación de Peñas. Este año, los donativos serán donados a la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara (APANAG).

Las autoridades locales comunicaron que se contará con un refuerzo de seguridad durante las festividades, dentro de las que se incluyen más de 400 policías, drones y coordinación con protección civil para garantizar que las fiestas patrias se lleven en orden.

¿Qué rutas se verán afectadas en Guadalajara?

Debido al desfile por el 215 aniversario de la Independencia de México, la Policía Vial de Guadalajara realizará algunos cortes de circulación en la Colonia Americana.

Avenida Chapultepec

Glorieta de las y los Desaparecidos (Niños Héroes)

Avenida Hidalgo

Cruces con Vallarta, López Cotilla, La Paz, Morelos, Pedro Moreno.

Por medio de redes sociales, el gobierno de Guadalajara informó que el 16 de septiembre se suspenderá el servicio de recolección de basura. Asimismo, pidieron a la ciudadanía no dejar bolsas de basura en la calle y esperar a que se reanuden las labores de recolección de basura el 17 de septiembre.

Ayúdanos a no dejar bolsas de basura en la calle y esperar a que pasen los camiones de la limpieza para mantener nuestros espacios públicos limpios. gobierno de Guadalajara

