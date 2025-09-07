Fiestas patrias: qué bancos sí abren este 16 de septiembre de 2025 en México

Te contamos en La Razón si abrirán sucursales bancarias el 16 de septiembre.

Las instituciones bancarias en México suspenderán operaciones el martes 16 de septiembre de 2025, con motivo del aniversario de la Independencia, que este año conmemora su 215 aniversario.

Aunque el 15 de septiembre marca el inicio de las fiestas patrias con el tradicional Grito de Independencia en plazas públicas de todo el país, no está considerado entre los días de descanso obligatorio.

El feriado oficial, según el artículo74 la Ley Federal del trabajo (LFT), es el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Independencia con el desfile cívico-militar en la Ciudad de México.

¿Qué bancos sí abrirán este martes 16 de septiembre?

Ante el cierre de bancos con motivo de las fiestas patrias, cada año la Asociación de Bancos de México (ABM) recuerda que las instituciones que ofrecen sus servicios al interior de supermercados y almacenes comerciales sí ofrecerán servicio el 16 de septiembre en sus horarios habituales.

Además, como alternativa para realizar operaciones bancarias, la banca digital, electrónica y telefónica, seguirá operando y estará disponible las 24 horas del día.

¿Qué otros días cierran los bancos en México?

Cabe señalar que el 16 de septiembre no es la única fecha en la que las instituciones bancarias cerrarán sus puertas en lo que resta del 2025.

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicado el 27 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), otros días inhábiles son:

2 de noviembre, por Día de Muertos

18 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

12 de diciembre, por el Día del Empleado Bancario

25 de diciembre, por Navidad

