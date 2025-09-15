Claudia Sheinbaum celebra con más de 20 vivas su primer Grito de Independencia como Presidenta de México.

En el Zócalo de la CDMX

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró su primer Grito de Independencia este lunes 15 de septiembre del 2025 ante miles de personas que se dieron cita en el Zócalo de la CDMX.

La mandataria federal lanzó las arengas clásicas; sin embargo, agregó otras como:

¡Viva Leona Vicario!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Viva nuestros hermanos migrantes!

¡Viva dignidad del pueblo de México!

¡Viva libertad!

¡Viva igualdad!

¡Viva democracia!

¡Viva justicia!

¡Viva México independiente y soberano!

En total, Claudia Sheinbaum realizó más de 20 arengas para celebrar el 215 aniversario del Grito de Independencia. Es la primera vez que una mujer presidenta encabeza la ceremonia desde el balcón central de Palacio Nacional.

Posteriormente, se realizó una junta patriótica, mientras los principales edificios de la ciudad se iluminaron y se realizaron fuegos artificiales en el Zócalo de la Ciudad de México.