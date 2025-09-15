Ganando tiempo

Más temprano que tarde, nos dicen, la justicia alcanzará al exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez, vinculado con el grupo delictivo La Barredora. Lo anterior viene a cuento luego de que el exfuncionario estaría buscando retrasar su juicio de extradición. Incluso hay quien considera que eso sólo hará que el proceso penal que le espera en México sea más determinante, también porque huyó a sabiendas de que ya se le investigaba y de que se iba a solicitar su detención. Es factible que sus abogados le hayan recomendado ganar tiempo, al rechazar su extradición voluntaria desde Paraguay. Por lo pronto, aquí en el país, su captura ha reavivado el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel local. De acuerdo con algunas voces de expertos, esto puede también marcar el tono del diálogo que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos.

