Gran Sorteo Especial 303: Resultados del 15 de septiembre del 2025 de Lotería Nacional.

El Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional se efectúa este 15 de septiembre del 2025 con más de 425 millones de pesos en premios para los billetes ganadores y con un premio mayor de 255 millones de pesos en dos series.

Este sorteo se realiza para conmemorar el premio México con M de Migrante, que rinde homenaje a nuestras hermanas y hermanos migrantes, quienes, con esfuerzo, resiliencia y esperanza, han forjado nuevas oportunidades sin olvidar de dónde vienen.

Para conocer la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube.

Resultados del Gran Sorteo Especial 303 del 15 de septiembre del 2025

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Gran Sorteo Especial 303, cuando se publiquen después de las 16:00 horas de este lunes.

¿Cómo jugar con el Sorteo Especial?

En el Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 4 millones de cachitos.

Generalmente se lleva a cabo la entrega de 128 premios directos y 48,129 premios en conjunto, lo que hace de este sorteo una de las emisiones más significativas del año.

El Gran Sorteo Especial no. 303 ofrecerá una atractiva estructura de premios, con un valor acumulado a repartir de más de $424,549,800.00 y una emisión de cuatro millones de cachitos.

El Premio Mayor de 255 millones de pesos se divide en 10 premios, de $25.5 millones de pesos. Además del Premio Mayor, se tiene la posibilidad de ganar 5 premios de $10 millones de pesos c/u; 5 premios de $5 millones c/u; 15 premios de $1 millón c/u; 18 premios de $500 mil pesos c/u; 25 premios de $250 mil pesos c/u; 50 premios de $100 mil pesos c/u; 2 premios por aproximación de $1 millón cien mil pesos c/u; 2 premios por aproximación de $550,000 pesos c/u; 3,999 premios por terminación de $7 mil pesos; 3,999 premios por terminación de $5 mil pesos y 3,999 reintegros.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros



Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 700.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198.

Los Premios por terminación que se entregan son 604.

Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.



Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Especial en el siguiente enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.



