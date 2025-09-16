Marco Rubio felicita a México por aniversario de su Independencia

Marco Rubio felicita a México por el aniversario de su independencia y asegura que se mantendrá estrecha colaboración.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a México por el aniversario 215 del inicio de su Independencia, y remarcó la estrecha relación y colaboración entre ambas nacional, así como el trabajo conjunto en retos compartidos.

A través de un breve comunicado de prensa, Rubio externó su felicitación a México y remarcó que Estados Unidos y nuestro país “comparten una relación vital, definida por la geografía, la historia y fuertes lazos entre nuestra gente”.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Remarcó que Estados Unidos ha trabajado conjuntamente con México para enfrentar retos compartidos, entre ellos el crimen transnacional y la migración ilegal.

“Nuestra cooperación ha derivado en la relación comercial más grande del mundo, la cual impulsa la prosperidad de ambos lados de la frontera y refuerza la seguridad regional”, escribió Rubio.

Marco Rubio durante su reunión con integrantes del Gobierno mexicano, el 3 de septiembre. ı Foto: Reuters

“Trabajando juntos, como compañeros soberanos, estamos enfrentando varios retos como el combate al crimen transnacional, el reforzamiento de la seguridad en la frontera y el freno a la migración ilegal”, abundó el secretario de Estado de EU.

Nos unimos con los mexicanos para celebrar esta fecha y reafirmamos nuestro compromiso de construir una relación de colaboración más estrecha en los años que vienen Marco Rubio, secretario de Estado de EU



El 3 de septiembre, Marco Rubio se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, desde donde el representante del Gobierno estadounidense le agradeció a la mandataria federal los esfuerzos en cooperación bilateral.

Marco Rubio aseguró que continuarán estrechando relaciones y colaboración con México. ı Foto: Reuters

Según comentó la Secretaría de Estado de EU en un comunicado emitido al día siguiente de la reunión, Rubio agradeció a Sheinbaum por “la colaboración de México para garantizar la seguridad de nuestra frontera común”.

“La Presidenta y el Secretario acordaron continuar con nuestra sólida cooperación en materia de seguridad e intensificar la colaboración en el futuro. Estados Unidos y México continúan comprometidos con la creación de un hemisferio seguro y próspero para nuestros ciudadanos”, concluye el comunicado.

