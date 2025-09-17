Beca Rita Cetina 2025: cuándo cierra el registro en septiembre para recibir 1,900 pesos

Beca Rita Cetina cierra su registro a partir de esta fecha.

Desde el 15 de septiembre abrió el registro en línea para la Beca “Rita Cetina”, uno de los programas del Gobierno de México para apoyar a estudiantes inscritos en secundarias públicas del país.

La beca “Rita Cetina” consiste en un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos por cada hijo inscrito en secundaria.

El registro de alumnas y alumnos de secundaria cerrará el próximo 30 de septiembre, y será hasta 2026 que el programa ampliará su cobertura para estudiantes de primaria.

¿Qué necesito para inscribirme a la beca Rita Cetina?

Para agilizar el proceso, se recomienda crear previamente una cuenta en Llave MX; además, es indispensable contar con la siguiente documentación digitalizada:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

Número de celular

Correo electrónico

De cada estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

¿Cómo se realiza el registro a la beca Rita Cetina?

El registro se llevará a cabo en línea a través de la plataforma oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx.

Los tutores deberán iniciar sesión con su cuenta existente y agregar a los nuevos beneficiarios siguiendo las instrucciones proporcionadas en el portal.

Los apoyos económicos se depositarán en la tarjeta del Banco del Bienestar que ya poseen las familias beneficiarias. No será necesario solicitar una nueva tarjeta para los nuevos beneficiarios.

Para obtener más detalles y actualizaciones sobre el programa, se recomienda visitar el sitio web oficial: www.becaritacetina.gob.mx. También se puede contactar al número de atención al cliente: 55 1162 0300.

