El SAT aumentará los recargos en 2026: créditos fiscales, videojuegos y bebidas azucaradas

El Paquete Económico 2026 que propuso el pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluye una iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, en el que se prevé un aumento de la tasa de recargos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) será aplicado tanto a personas físicas como a personas morales.

Este aumento planteado en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente a 2026 establece que la tasa de recargos aplicable al pago de créditos fiscales aumentará un 0.4 por ciento a comparación del 2025.

En 2025 la tasa de recargos aplicable al pago de créditos fiscales correspondía al 0.98 por ciento, mientras que en 2026 se plantea fijarla en 1.38 por ciento, con tasas diferenciadas para pagos a plazos.

TE RECOMENDAMOS: Del 8 al 10 de octubre Michoacán será sede de la Bienal OriGIn 2025

Aumento de recargos 2026 ı Foto: Especial

Estas tasas diferenciadas aumentarán según el periodo en plazos que se tiene, por lo que si se cuenta con parcialidades de hasta 12 meses la tasa de recargos aumentará del 1.26 por ciento al 1.42 por ciento mensual.

Si se cuenta con parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses, la tasa de recargos pasará del 1.53 por ciento al 1.63 por ciento mensual.

Por otra parte, si se cuenta con parcialidades que sean superiores a los 24 meses o con un plazo de pagos diferidos, la tasa de recargos pasará de 1.82 por ciento a 1.97 por ciento mensual.

De acuerdo con el SAT, los recargos fiscales son una indemnización que debe pagarse al erario público para compensarlo por el tiempo que transcurrió sin que se pagara un crédito fiscal.

En caso de ser aprobado el Paquete Económico 2026 entrará en vigor a partir del primero de enero del 2026.

Modificaciones del Paquete Económico 2026

Algunas de las modificaciones que podrían comenzar a ser aplicables a partir del primero de enero del 2026 incluyen:

Aumento en las tasas de IEPS en tabaco, bebidas saborizadas, videojuegos con contenido violento o para adultos, y apuestas.

La tasa de retención sobre capitales invertidos en el sistema financiero afectará a personas físicas y a personas morales también tendrá un aumento , pues pasará del 0.5 por ciento al 0.9 por ciento.

Las plataformas de digitales y el comercio electrónico tendrán una retención del 4 por ciento sobre los ingresos, así como una retención del 20 por ciento para quienes no proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a las plataformas.

Existirán nuevas herramientas electrónicas mediante las cuáles el SAT podrá vigilar y combatir la evasión de impuestos y la facturación falsa.