En Edomex estamos construyendo la paz: Delfina

“Como nunca antes, en el Estado de México, ¡estamos construyendo la paz!”, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el spot de seguridad difundido como parte de la campaña previa a su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria mexiquense puntualizó que, en estos dos años de administración, se ha logrado reducir los delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios, robo en transporte público y en carreteras.

“Bajamos todos los delitos de alto impacto, homicidios, feminicidios, robo en transporte público y en carreteras. Combatimos la extorsión y los operativos de inteligencia contra la delincuencia dan resultados. Además, invertimos en nuevas patrullas, cámaras de vigilancia y subimos los salarios de nuestros policías”, destacó en su mensaje.

Asimismo, destacó que se combate de manera frontal la extorsión y se han reforzado los operativos de inteligencia contra la delincuencia. Resaltó también la inversión en nuevas patrullas, cámaras de videovigilancia y el incremento de salarios para las y los policías, como parte del compromiso de su gobierno con la seguridad ciudadana.

Este spot forma parte de la campaña de difusión del Segundo Informe de Gobierno que inició el 15 de septiembre. Bajo la premisa de “menos escritorio, más territorio”, Delfina Gómez comparte los logros alcanzados en sus primeros dos años, siempre con la convicción de ser un gobierno cercano con la gente y de trabajar bajo el principio de “¡por el bien de todas y todos, primero los pobres!”.

En un mensaje en redes sociales, la gobernadora destacó que “en el Estado de México estamos construyendo la paz. Hemos invertido en patrullas y cámaras de vigilancia y se ha obtenido la reducción en todos los delitos de alto impacto”.