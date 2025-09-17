Segundo Simulacro Nacional activará alerta en celulares de todo el país

El próximo 19 de septiembre de 2025, en punto de las 12:00 horas, México realizará el Segundo Simulacro Nacional, que busca fortalecer la cultura de la prevención y la respuesta ciudadana frente a fenómenos naturales.

Cada 19 de septiembre, el país recordará los devastadores sismos de 1985 y 2017, lo que ha convertido esta jornada en un símbolo de memoria y preparación.

En esta ocasión, el Segundo Simulacro Nacional tendrá una hipótesis central de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque cada estado podrá plantear escenarios alternativos,de acuerdo con los riesgos más probables en su territorio, como huracanes, incendios o tsunamis.

Una alerta que llegará a millones de celulares ante el Segundo Simulacro Nacional

Una de las principales novedades será el uso del sistema de Cell Broadcast, que permitirá enviar una alerta masiva a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país. A diferencia de los mensajes de texto o aplicaciones, esta tecnología no requiere saldo, datos móviles ni conexión a internet; basta con que el dispositivo esté encendido y cuente con señal de la red.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que este mecanismo buscará garantizar que la población reciba un aviso oportuno y uniforme, sumándose al sistema de altavoces, estaciones de radio, televisión y plataformas digitales que tradicionalmente difunden la alerta sísmica.

Participación en inmuebles y hogares

Asimismo, cada inmueble podrá definir la hipótesis con la que participará, establecer sus rutas de evacuación y designar a sus brigadistas, si se registran en la plataforma oficial simulacronacional.sspc.gob.mx, antes del 18 de septiembre a las 11:59 horas.

El Segundo Simulacro Nacional también convocará a la ciudadanía a participar desde sus hogares, identificando zonas de seguridad internas, preparar un plan familiar de protección civil y contar con una mochila de emergencia.

Memoria y prevención

El Segundo Simulacro Nacional tendrá un doble objetivo, por un lado, rendir homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, y por otro, fomentar una cultura de autoprotección. “No podemos evitar los fenómenos naturales, pero sí reducir riesgos y salvar vidas mediante la preparación”, señaló la CNPC en un comunicado.

La jornada será evaluada por autoridades de protección civil, con el fin de identificar aciertos y áreas de mejora en la respuesta social y gubernamental.

Con estas acciones, México refrenda su compromiso para estar mejor preparado ante emergencias, recordando que la prevención y la organización comunitaria son las mejores herramientas frente a desastres naturales.

