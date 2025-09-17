¿Qué hacer en el Simulacro Nacional 2025 si estoy en el metro?

Mantente alerta, pues este 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional, el cuál tendrá una hipótesis de un sismo con magnitud 8.1 grados en la escala de Richter.

Este sismo hipotético tendrá epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Debido a esto, la Alerta Sísmica comenzará a sonar al medio día hora centro en 14 mil 921 altavoces. Por lo que esta alerta para el Simulacro Nacional será emitida en:

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Estado de México

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Tlaxcala

Chiapas.

Además de la Alerta Sísmica también se enviará un mensaje a los teléfonos celulares activos en el país, que aproximadamente son más de 80 millones. Este mensaje estará acompañado de un sonido, y no necesitas estar conectado a internet para recibirlo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil extendió la invitación para que se pueda realizar el registro de instituciones públicas y privadas que participen en el segundo Simulacro Nacional 2025, con la finalidad de fomentar la cultura de Protección Civil en la población.

Asimismo, se espera que con el simulacro las distintas unidades internas y brigadas fortalezcan sus capacidades de reacción ante una eventual emergencia o desastre. El registro de los inmuebles debe realizarse antes de las 11:59 horas del 18 de septiembre.

📣📣 ¿Ya registraste tu inmueble para participar en el #SegundoSimulacroNacional2025?



¿Qué hacer en el Simulacro Nacional si estoy en el metro?

De acuerdo con la Sistema de Transporte Colectivo Metro, durante un simulacro se deben realizar 8 acciones:

Permanecer en calma: Evita correr, gritar o empujar a otros usuarios Sigue las instrucciones del personal del Metro en todo momento. Si te encuentras en el andén debes replegarte hacia las paredes. No debes rebasar la línea amarilla que se encuentra en el piso de cada andén. Si estás a bordo del tren, no debes intentar salir del vagón. Por ningún motivo debes invadir las vías o túneles de la estación en la que te encuentres. Si puedes, ayuda a las personas que puedan necesitarlo, como lo son adultos mayores, niños y personas con discapacidad. En caso de que ocurra un apagón dentro de las instalaciones, no prendas cerillos o encendedores.

Los simulacros tienen como objetivo que las personas conozcan lo que se debe hacer en caso de que un sismo ocurra, esto sin importar el lugar en el que se encuentren.

Por esto, es muy importante que participes en el Simulacro Nacional que se realizará en escuelas, oficinas, lugares de trabajo y las poblaciones en general.

