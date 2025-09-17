Subsecretario del Tesoro de EU viaja a México para reforzar combate a finanzas ilícitas y cárteles

Este jueves, el subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de los Estados Unidos, John K. Hurley, viajará a México para reunirse con diferentes funcionarios del Gobierno Federal.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, Hurley dialogará sobre estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles.

La visita se da en el contexto de que el Presidente Donald Trump “busca desmantelar a los cárteles de droga que operan desde México y reducir el flujo del mortal fentanilo hacia los Estados Unidos”, señala el comunicado. Asimismo, este departamento a través de otra de sus oficinas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), ha sancionado a una red de compañías ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 15 y 16 de septiembre de 2025

Es de señalar que este será el primer viaje internacional de Hurley en el cargo “destacando el compromiso de la administración con resolver el tema de los cárteles terroristas”.

El subsecretario “aprecia la sólida cooperación con el gobierno de México y planea enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga que operan desde México accedan al sistema financiero estadounidense”, señaló la vocería de dicho departamento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR